Ein Konzert zum Jubiläum

Der Kulturmix feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum, Organisator Michael Frank will das Publikum mit namhaften Künstlern wie Trompeter Peter Meissner der Gerhard Aflenzer Formation anlocken: „Die Künstler haben durch die Veranstaltung die Möglichkeit ihre Bekanntheit zu erhöhen und auf sich aufmerksam zu machen. Wir wollen aber auch einfach unser Publikum unterhalten und die kulturellen Begegnungen im Ort intensivieren.“

Die Idee zum Kulturmix, der in den ersten Jahren auch durch die Ortszeitung „Hallo Guntramsdorf“ beworben wurde, hatte Frank, selbst Gitarrist und Sänger: „Mittlerweile ist unsere Veranstaltung eine Institution geworden, nach der pandemiebedingten Unterbrechung starten wir heuer wieder durch.“ Ursprünglich sollten an dem „bunten musikalischen Abend“ ausschließlich Künstlerinnen und Künstler aus dem Ort auftreten, mittlerweile nimmt es Frank, der das Musikprogramm zusammenstellt, mit der Regionalität nicht mehr allzu genau: „Wir engagieren auch auswärtige Bands, Einzelkünstler oder bekannte Persönlichkeiten, um das Niveau zu heben und ein breiteres Publikum anzulocken.“

Ein vielschichtiges Programm soll ein breites Publikum anlocken

Der Kulturmix war laut Frank zwar „immer gut besucht“, in den vergangenen Jahren werde es aber zunehmend schwierig, ein großes Auditorium zu erreichen: „Anfangs war die Veranstaltung ein Selbstläufer, heute müssen wir uns bemühen, dass die Menschen zu uns kommen – dementsprechend vielschichtig ist das Programm angelegt.“ Im Jubiläumsjahr werden sechs Künstler auftreten: im ersten Teil spielen Karl Glaser, Angelo Rossi und die Multikulti-Band, nach der Pause treten Vivace - ein Ensemble, das aus Musikern der Pfarre Neu-Guntramsdorf besteht – Peter Meissner aus Pfaffstätten und die Gerhard Aflenzer Formation auf. Frank selbst wird zu Beginn mit „zwei oder drei Liedern eröffnen“ und übernimmt dann die Moderation des Abends.

Aus dem Kartenerlös werden die Werbemaßnahmen für den kommenden Kulturmix vorfinanziert, bleibt ein größerer Überschuss, wurde auch schon oft an die Pfarre, die ja als Veranstalter auftritt, gespendet. Frank hat das Musikevent „aus Liebe zu dem Dorf gegründet, in dem ich geboren und aufgewachsen bin.“ Hilfe bei der Organisation der Logistik und Bewirtung gibt es von Bruder Andreas Frank, dem Diakon der Pfarre und zahlreichen freiwilligen Helfern. Frank erwartet bis zu 200 Zuschauer.

Karten gibt es in der Pfarre Neu-Guntramsdorf, der Raika oder bei Michael Frank persönlich.

Der Kulturmix geht am Samstag 17. Juni ab 19 Uhr am Pfarrplatz vor der Kirche in Neu-Guntramsdorf über die Bühne.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.