30 Jahre Musikschule Laxenburg

Der Musikschulverband Laxenburg-Biedermannsdorf wurde im Jänner 1992 gegründet. Diesbezügliche Bemühungen gab’s schon früher. „Unser Problem war, dass es kein Musikschulgesetz gab, das wurde erst Ende 1989 beschlossen“, erinnerte sich Altbürgermeister und Musikschulverband-Gründer Heinrich Schneider.

Dem ehemaligen Musiklehrer war es ein Anliegen, den Musikschulverband ins Leben zu rufen. An seiner Seite Musikschullehrer, die heute noch unterrichten: Schlagwerker Hannes Kopschar, der unter anderem für das „Acoustic Pop- Ensemble“-Verantwortliche Reinhard Bayer, Barbara Viktoria Ruf, vormals Hansalik, sowie Ernst und Christine Spirk, die das Angebot von Blockflöte, Schwegel, Okarina, Blockflötenensemble bis hin zum Steirischen Hackbrett bis zur Teufelsgeige abdeckten.

„Sucht euch das beste Team“, lautete der Auftrag von Schneider. Dass das gelungen ist, sei auch dem ersten Musikschuldirektor Reinmar Wolf, nunmehr Leiter der Beethoven-Musikschule Mödling, zu verdanken.

Der bezeichnete sich als „ersten Hausmeister. Zum Glück hatte ich einen Bürgermeister, der Musiklehrer war, und zum Glück hatte ich einen Volksschuldirektor, der in meiner Band mitspielte“. Denn nicht jedem Direktor sei es recht, wenn eine zweite Schule in seiner Schule Einzug halte. Der breite Querschnitt an Musikstilen sei es, der charakteristisch für die Musikschule sei, betonte die ehemalige Direktorin Sabine Pawikowsky.

Die vielen preisgekrönten Schülerinnen bei „prima la musica“ seien quasi „die Schokostreusel auf dem Kuchen, dieser hat aber möglichst gehaltvoll zu sein“, betonte Pawikowsky.

330 Schülerinnen und Schüler musizieren zur Zeit bei Musikschuldirektor Peter Kreuz und seinem Team. Zum 30-jährigen Jubiläum gratulierten unter anderem Rafael Ecker vom Musikschulmanagement NÖ, Altbürgermeister Robert Dienst, Landtagsabgeordneter Martin Schuster, Bürgermeister David Berl, Gemeinderätin Hildegard Kollmann aus Biedermannsdorf, Stellvertreterin von Berl im Musikschulverband, Biedermannsdorfs Vize Sepp Spazierer und Bernhard Schneider, Verantwortlicher der Laxenburger Schlosskonzerte.

