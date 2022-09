Kultur für alle: Tore gehen in Mödling wieder auf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Kultur offen für alle“ ist das diesjährige Motto des Open-Door-Tages, der am 17. September bereits zum siebten Mal stattfindet. Wie schon in den Jahren davor, konnte wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt werden. „Es gibt viele attraktive Stationen und dank der zahlreichen Teilnahme von Vereinen, Institutionen und Privaten, können die Besucher interessante und spannende Einblicke in das Leben der Stadt gewinnen“, betont Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ.

Insgesamt darf man sich auf 31 Stationen freuen. „Neben Museen, Höfen, Kultur- und Kunstausstellungen, gibt es auch ein Kinderprogramm sowie einen besonderen Musikschwerpunkt“, verrät Sylvia Bönnhoff als Organisatorin.

Zu den vielen Highlights zählen unter anderem ein Fest im Weltladen mit Livemusik und Verkostungen, die Ausstellung Schauplatz Druck & Grafik Rudolf Schönwald und Felix Waske in der Galerie Arcade mit Buchpräsentation und Lesung, die Ausstellung „alles muss laut“ des Mödlinger Künstlerbundes im Essingerhaus und eine Stadtführung mit Riki Fida sowie eine Führung des Vereins Vielzeitig „Frauen bauen Brücken“ entlang des Mödlingbaches.

www.opendoor-moedling.at

