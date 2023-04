Münchendorfer Firma Heavy Log will Konkurs abwenden

Laut „Alpenländischem Kreditorenverband“ sind derzeit 326 Gläubiger mit Gesamtforderungen in Höhe von 2,7 Millionen Euro betroffen. Hinzu würden Schließungskosten und Schadenersatzforderungen kommen, womit die Insolvenzschuldnerin von Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 4,2 Millionen Euro ausgeht.

Heavy Log wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in der Betriebsstraße. Das Transport- und Logistikunternehmen ist Teil einer überregionalen Unternehmensgruppe, ihr steht die H&B Holding GmbH vor. Heavy Log ist auf die Durchführung von Schwer- und Sondertransporten spezialisiert sowie auf die Überführung von größeren Maschinen sowie in der Lagerlogistik.

In Münchendorf hat sich das Unternehmen sukzessive vergrößert und beschäftigte zuletzt 78 Dienstnehmer. Die H&B Holding GmbH verwaltet und hält neben der Schuldnerin auch Geschäftsanteile an den Unternehmen WEST Straßentransport GmbH, HB Teamwork GmbH und XL Kranlogistik GmbH. Laut Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Michael Lentsch ist die Schwesternfirma XL Kranlogistik nicht von dem Sanierungsverfahren betroffen.

Für Aufregung hatte XL Kranlogistik im Vorjahr bei Anrainern gesorgt, die gegen den neuen Lagerfreiplatz des Unternehmens protestierten. Das Genehmigungsverfahren kam aber doch zu einem positiven Abschluss, wie Bezirkshauptmann Philipp Enzinger bestätigt: „Die Betriebsanlage wurde mit Bescheid vom 1. August 2022 genehmigt. Dem Genehmigungsverfahren wurde unter anderem ein Sachverständiger für Lärmtechnik zum Schutz der Anrainer vor unzumutbaren Belästigungen oder Gesundheitsgefährdungen beigezogen. Dieser Bescheid ist rechtskräftig und die Anlage darf damit grundsätzlich betrieben werden.“ Die Verzögerung des Genehmigungsverfahrens nennt der Kreditschutzverband 1877 als einen Grund, warum das Unternehmen zunehmend in finanzielle Schieflage geraten sei.

Auftragslage nach Pandemie war schlecht

Zu viel erheblicheren monetären Schwierigkeiten dürften allerdings andere Faktoren geführt haben. Das Unternehmen hat aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung vor Corona massiv expandiert und höhere Investitionen getätigt. Danach habe sich die Auftragslage verschlechtert, wodurch im Geschäftsjahr 2021 der Umsatz um rund 20 Prozent zurückging. Nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen haben sich die Umsätze zwar wieder stabilisiert, der Anstieg der Personal- und Energiekosten aufgrund der Inflation und des Ukrainekriegs haben aber ein tiefes Loch ins Budget gerissen.

Heavy Log bietet den Gläubigern eine 30-prozentige Quote – zahlbar binnen zwei Jahren – an. Michael rf erklärt: „Vom Antrag her schaut das Verfahren vernünftig aus. Es ist allerdings jetzt mein Job, zu prüfen, ob das Sanierungsverfahren wie geplant abgewickelt werden kann.“

