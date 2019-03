Dem Aufruf von #zusammenHaltNÖ zur Demonstration für Solidarität, Demokratie und Menschenrechte sind am 17. März rund 400 Menschen ins Zentrum von Mödling gefolgt und haben ein starkes, bewegendes Zeichen für eine solidarische Gesellschaft gesetzt. Sie brachten damit laut den Veranstaltern ein klares „Halt“ gegenüber der gegenwärtigen Politik der Spaltung und Hetze zum Ausdruck.

Bei der Schlusskundgebung am Schrannenplatz in Mödling zeigte sich eine breite Allianz, die diese Bewegung in Mödling trägt und unterstützt: Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche waren ebenso unter den Rednern wie jene von SPÖ, Grünen und NEOS, sowie ein Schülervertreter und anerkannte Persönlichkeiten aus den Medien.

Pater Franz Helm: "Aufstehen und sagen: Genug!“

Pater Franz Helm von den Steyler Missionaren zeigt sich besorgt: „Ich beobachte, wie die Demokratie in unserem Land Schaden erleidet und der Zusammenhalt zerstört wird. Durch die Asylpolitik in Niederösterreich, verantwortet von Landesrat Gottfried Waldhäusl, wurde das gute Miteinander in der Betreuung geflüchteter Menschen in St. Gabriel mutwillig zerstört. Unsere Proteste und Bitten wurden einfach ignoriert.“ Helm richtet einen Aufruf an alle: „Dagegen heißt es aufstehen und sagen: Genug!“

Markus Lintner, Evangelischer Pfarrer in Mödling stellt fest: „Ich bin Niemand. Weil ich einer Minderheit von etwa drei Prozent in diesem Land angehöre, bin ich von der Regierung zum Niemand gemacht worden. Es stört ja auch niemanden, wenn einem Niemand etwas weggenommen wird. Weil damit ja sozusagen ‚niemand‘ etwas weggenommen wird. Treten wir dafür ein, dass niemand in Österreich zum Niemand gemacht wird!“

"Müssen anfangen Türen zu öffnen"

Der Schulsprecher des Bundesgymnasiums Keimgasse in Mödling, Karim El Dib, zeichnet den Bogen von „Fridays for Future“, dem beeindruckenden Schülerstreik für Klimaschutz, zu den anderen großen Herausforderungen um die Zukunft zu retten: „In einer Welt voller Grenzen müssen wir anfangen, Türen zu öffnen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Leute, die zu uns flüchten, egal aus welchem Grund, eine sichere Unterkunft haben und sich eben nicht von der Gesellschaft in eine Ecke gedrängt fühlen. Ihnen zu helfen und sie nicht fortzuschicken ist fester Bestandteil der Änderung, die es heute braucht, damit wir lernen, als Menschen zusammen friedlich zu leben.“

400 Menschen demonstrierten in Mödling für mehr Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung. | #zusammenHaltNÖ

Heinz Nußbaumer: "Dunklen Kräften entsagen"

Von der „erstaunlichen Wiedergeburt einer couragierten Zivilgesellschaft“ in Österreich berichtete der Publizist und FURCHE-Herausgeber Heinz Nußbaumer. Eine wachsende Gemeinschaft besorgter Menschen jenseits aller politischen und religiösen Unterschiede habe erkannt, dass der Traum von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit auf Dauer nicht ohne ein Mehr an Solidarität zu haben sei. Als wichtigste Aufgabe zivilgesellschaftlichen Zusammenhaltens bezeichnete es Nußbaumer, den Mitbürgern zu helfen, „den dunklen Triebkräften des Menschen zu entsagen: der Angst, dem Neid und der Überheblichkeit“. Besorgt äußerte er sich über die geplante Verstaatlichung der Flüchtlingsbetreuung: „In vielen von uns keimt die Sorge, „dass nun auch die großen, erprobten Institutionen einer barmherzigen Nächstenhilfe gegen den rauen Wind einer kargen, winterlichen Zeit ausgetauscht werden könnten“.

Susanne Scholl: "Laut seine Meinung sagen"

Susanne Scholl, Sprecherin der inzwischen international bekannten 'Omas gegen Rechts' und bis zu ihrer Pensionierung eine der angesehensten Auslandskorrespondentinnen des ORF betonte, dass sich Österreich mit seiner Geschichte auseinandersetzen müsse. Es hätte lange gedauert, bis die österreichische Rolle im Nationalsozialismus aufgearbeitet worden sei. Aufgrund dieses 'schlampigen' Umgangs mit der Geschichte müssten wir jetzt auch genau hinsehen, was in unserem Land, in unserer Gesellschaft, vor sich geht. Noch sei es nicht gefährlich, eine oppositionelle Meinung zu haben. Deshalb ruft Susanne Scholl dazu auf, diese Freiheit ausgiebig zu nutzen und laut seine Meinung zu sagen.

SPÖ, Grüne und NEOS unterstützen #zusammenHaltNÖ

Die beiden Stadtpolitiker, Gerhard Wannenmacher (Die Grünen), Vizebürgermeister der Stadt Mödling und Stephan Schimanowa, Stadtrat der SPÖ in Mödling erinnern daran, dass Mödling eine Tradition der Aufnahme von Flüchtlingen und solidarisch engagierten Bürgern hat. Wannenmacher hebt hervor, dass „Mödling seit 70 Jahren bekannt für die Aufnahme und die gute Versorgung von Geflüchteten ist: Immer haben viele Bürger auch privat mitgeholfen und ein Klima der menschlichen Hilfsbereitschaft deutlich gemacht, wie auch jetzt mit den Aktivitäten von Connect Mödling.“

Stephan Schimanowa, SPÖ, erinnert daran, dass Mödling „in der Vergangenheit die Frage nachdem ‚Wie wollen wir leben?‘ immer mit gelebter Solidarität beantwortet“ hat. Auch die NEOS Landespolitikerin Indra Collini zeigt sich in ihrer Rede höchst besorgt, nicht nur als Politikerin sondern auch als Mutter. Sie prangert die Politik Waldhäusls an und betont ihre Zustimmung zu den Inhalten der #zusammenHaltNÖ Bewegung.

Mitorganisator von #zusammenHaltNÖ in Mödling, Wolfgang Buchebner erinnert daran, dass die Demonstration und #zusammenHaltNÖ Teil einer wachsenden Bewegung ist, die die Regierungspolitik kritisieren und verweist auf die von Christian Konrad ins Leben gerufene Organisation „Menschen.Würde.Österreich“, in der sich zunehmend mehr Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zusammenfinden.

Nächster Termin am 13. April

Abschließend weist die Initiatorin von #zusammenHaltNÖ, Elisabeth Klatzer darauf hin, dass #zusammenHaltNÖ weiter an verschiedenen Orten in Niederösterreich aktiv sein wird. In Mödling das nächste Mal am 13. April um 11 Uhr am Schrannenplatz. Sie lädt ein, die Kluppe als Zeichen für ZusammenHaltNÖ weiterzutragen und damit auch im Alltag ein Zeichen zu setzen.