Abfallverband Mödling feiert: Sauber ins nächste halbe Jahrhundert

Der „Gemeindeverband für Abgabenerhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling“ (GVA Mödling) wurde 1973 als „Gemeindeverband für die Abfallbeseitigung im Bezirk Mödling“ durch neun Gemeinden gegründet.

Er hat die Vollziehung des NÖ-Abfallwirtschaftsgesetzes und Teile des Bundesabfallwirtschaftsgesetzess übernommen. Damit ist der GVA-Mödling für die Entsorgung von Abfällen aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben zuständig. Seit vielen Jahren hat der Verband zur Verwaltungsvereinfachung auch die Vorschreibungen für Guntramsdorf, Maria Enzersdorf, Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Vösendorf, Münchendorf, Hennersdorf, Hinterbrühl, Wiener Neudorf und Gießhübl übernommen, seit 2021 ist Mödling, seit dem Vorjahr auch Gaaden dabei.



Neben der Organisation von Sammelzentren und Problemstoffsammelstellen im gesamten Bezirk sowie der Einhebung der Abfallgebühren in den derzeit 12 Mitgliedsgemeinden übernimmt der GVA mit Sitz in Maria Enzersdorf aber auch Aufgaben wie Wildbachbegehungen, Energie- und Abfallberatung.

Das 50-jährige Bestandsjubiläum des Verbandes wurde im Rahmen eines Festakts in der Perchtoldsdorfer Burg gefeiert. Unter anderem wurde daran erinnert, dass die Gründung einst in der Absicht erfolgt ist, eine Müllverbrennungsanlage in Guntramsdorf zu errichten. Ein Vorhaben, das aufgrund der hohen Investitionssummen allerdings nie zustande kam.

GVA-Obfrau Franziska Olischer, sie war im Vorjahr Langzeit-Obmann Martin Schuster nachgefolgt, nahm den Festakt zum Anlass, sich bei zahlreichen Institutionen, beim GVA-Team, allen voran Geschäftsführer Werner Tippel zu bedanken, der mittlerweile „mehr als 20 Jahre mit seinem Team für sein umsichtiges Vorgehen bekannt ist“. Schuster kam auf die Dynamik zu sprechen, die „besonders in der Abfallwirtschaft für Professionalisierung innerhalb der Gemeinden gesorgt hat. Dafür waren zahlreiche Gespräche und Aufklärungsarbeit erforderlich“.

Mittlerweile gehören alle Gemeinden aus der Region dem GVA Mödling an, der für etwa 48.000 Haushalte, also für mehr als 120.000 Bürgerinnen und Bürger Interessensvertretung, Partner, Ansprechstelle und Wissensverwalter verantwortlich ist. „Wir sind unglaublich gut in die Zukunft unterwegs“, zeigte sich Olischer stolz. Allerdings werden noch mehr Aufgaben auf den GVA warten, da die Gemeinde immer mehr Verwaltungsaufgaben auslagern werden. Als große Herausforderung wurden die Künstliche Intelligenz und Digitalisierungswelle genannt. Olischers großes Ziel ist die Errichtung eines neuen innovativen Servicezentrums unter Einbindung aller Gemeinden.

Tippel hält „gute Ideen, Motivation und die operative Umsetzung für wesentliche Faktoren für ein erfolgreiches Projekt. Man braucht aber auch ein gutes Team und eine gute Vernetzung mit der Landesregierung“.

Auch Roman Stachelberger, Vize-Präsident der NÖ-Umweltverbände, sieht in der Zukunft große Herausforderungen für Verbände und Gemeinden zukommen, aber auch „riesiges Potenzial, Projekte mit dem vorhandenen technischen Know-how zu pflegen und weiterzuentwickeln“. Landeshauptfrau Stephan Pernkopf, ÖVP, hob die besondere Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und der Wirtschaft zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger hervor. „Ich freue mich, dass in Bereichen Klima- und Umweltschutz und Energie parteiübergreifend zusammengearbeitet wird“.