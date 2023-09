Ein Hoch dem Förderungsverein Mödling!

Am 13. März 1968 ist im Brauhofsaal der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte gefallen: Initiator Robert Eheim hatte mit den damaligen Stadträten Hans Gassner (Kultur) und Franz Jackel (Fremdenverkehr) die Idee geboren, mit einer großen gemeinsamen Veranstaltung Mittel für die Förderung der Mödlinger Wirtschaft zu generieren. Damit war der Mödlinger Fasching aus der Taufe gehoben und unzählige Veranstaltungen, Umzüge und Aktionen später wurde in der Sala Terrena die Jubiläumsausstellung „55 Jahre Mödlinger Förderungsverein“ eröffnet. Obmann Peter Holakovsky und sein Team haben die Schau organisiert. Mit vielen Objekten und liebevollen Schautafeln, Bildern und Ojekten wird die Vereinshistorie umfassend dargestellt.

Altherzog Helmut Schindler erinnerte sich: „Zweck dieser Zusammenkunft war es, alle Vereine zu koordinieren und gemeinsam eine Großveranstaltung in Mödling abzuwickeln und so der Wirtschaft und dem Fremdenverkehr neue Impulse zu geben. Das Echo zu dieser Veranstaltung war wider Erwarten ungemein groß.“ Von 15. bis 18. Februar 1969 ging der erste Fasching in Mödling über die Bühne. „Unser Faschingsgruß ,Mö-Mö!' ist seither ein unverwechselbarer Begriff, ja ein Markenzeichen geworden.“

Für Gemeinderat Michael Danzinger, ÖVP, ist der Mödlinger Förderungsverein „seit 55 Jahren identitätsstiftend für diese Stadt, der Mödlinger Fasching ist völkerverbindend“. Holakovsky sieht „unseren etwas anderen Verein mit all den Mitgliedern wie eine große Familie“.

Die Eröffnung der Ausstellung ließen unter anderem neben dem regierenden Herzogspaar Sonja und Markus Loidl auch drei Alt-Herzogspaare aus den Häusern Schindler, Maier und Burghart nicht aus. Mit großem Applaus bedacht wurde auch die Familie des Gründers Robert Eheim.

Die Ausstellung „55 Jahre Mödlinger Förderungsverein“ ist noch am Freitag, 17.30 bis 19.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, in der Sala Terrena im Stadtamt, Pfarrgasse 9, zu sehen.