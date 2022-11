Perchtoldsdorf im Festmodus

Die "Podiumsplauderer" Stephan Sommerbauer und Stefan Wieczorek hatten für die tausenden Schaulustigen jede Menge Infos parat, „Tigerwurth“ Poldi Wurth machte den Besuch der vor wenigen Tagen eröffneten Sonderschau „600 Jahre Hiataeinzug“ im Alten Rathaus schmackhaft: „Wir wollen dadurch zeigen, welcher Geist unsere Hauerschaft beflügelt, welche Seele in unserem Hiataeinzug steckt.“ Er selbst habe „in den vergangenen 40 Jahren Fotos, Geschichten und Objekte gesammelt, um etwas Bleibendes zu schaffen“.

Weinbauvereinsobmann Toni Nigl war angesichts der beeindruckenden Kulisse „überwältigt“, Weinkönigin Christiane Distl empfand es „als Riesenehre, just beim Jubiläums-Hiataeinzug auf der Bühne stehen zu dürfen“. Die Liebhaber edler 2022er-Tropfen ließ sie wissen, dass es trotz aller Herausforderungen – vor allem der Trockenheit – „ein großartiges Endprodukt geben wird“.

Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, schwärmte vom Zusammenhalt der Winzerinnen und Winzer sowie deren Familien und bedankte sich bei allen, die „diese Veranstaltung ermöglicht haben. So etwas passiert nicht von alleine“.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, fand den Hiataeinzug „unglaublich beeindruckend. Er hat weit über die Grenzen hinaus Strahlkraft. Ich bin sehr dankbar, dass in Perchtoldsdorf Tradition so hochgehalten wird.“ 600 Jahre Hiataeinzug würden sich perfekt und nahtlos in den 100-Jahre-NÖ-Reigen einreihen.

Der gemütliche Abschluss für die geladenen Gäste fand beim Hiatavater Franz Breitenecker statt.

Der Perchtoldsdorfer Hiataeinzug – das größte Erntedankfest Österreichs – wurde 2010 nach den Kriterien der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes in das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

