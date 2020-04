Plessl erklärt gegenüber der NÖN: "Die SPÖ hat sich gegen die Durchführung der Wahl zu diesem Termin ausgesprochen. Aus mehreren Gründen. 4000 Wählerinnen und Wähler sind älter als 65 Jahre. Sie zählen zu den 'Risikopersonen'. Auch viele Wahlhelfer zählen dazu. In jedem der 20 Wahllokale saßen bisher ungefähr zehn Wahlhelfer. Jetzt gibt es strenge Auflagen. Wir glauben nicht, dass in allen Wahllokalen die Bedingungen, die derzeit vorgeschrieben sind, eingehalten werden können.

Viele werden aus Angst vor Ansteckung auf ihr Wahlrecht verzichten."

Es stelle sich auch die Frage, was geschehe, wenn Wahlhelfer aus Angst vor der Krankheit nicht zur Wahl kommen. "Die Durchführung der Wahlhandlung ist auch mit geringer Personenzahl möglich. In zwölf Wahlsprengeln würden dazu der ÖVP-Vorsitzende und die von der ÖVP gestellten drei Beisitzer genügen", ist Plessl überzeugt.

ÖVP-Bürgermeister Martin Schuster verweist darauf, dass der Wahltermin am 7. Juni "nicht die Entscheidung der Gemeinde, sondern die der Landeswahlbehörde ist. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, damit wir große Wahllokale zur Verfügung stellen können, wo entsprechend Abstand gehalten werden kann."

Außerdem wünscht sich der Bürgermeister: "Ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich die Briefwahl in Anspruch nehmen werden." Das wiederum glaubt Plessl nicht. "Viele ältere Menschen kennen sich mit der Briefwahl nicht aus und werden, bevor sie wählen gehen, der Wahl wohl eher fern bleiben." Der SPÖ-Chef behält sich auch vor, "im Fall des Falles die Wahl anzufechten".