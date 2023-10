Bunter Bauwagen für den Perchtoldsdorfer Wirtschaftshof

Die Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ der Katholischen Jugend hat seit vielen Jahren in der Marktgemeinde Perchtoldsdorf einen fixen Anlaufpunkt und Partner. Unter dem Titel „eine Gemeinde für eine Gemeinde“ engagierten sich etwa im Jahr 2008 Perchtoldsdorfer Jugendliche kompromisslos in etwa 20 Projekten direkt in Perchtoldsdorf und in der Umgebung für ihre Mitmenschen und ihre Umwelt. Das Motto der aktuellen Aktion ist „Be the change!“

In Perchtoldsdorf wurde in diesem Zusammenhang das Projekt „Mach einen Bauwagen bunter“ von Schülerinnen der 2. Klasse der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement in Biedermannsdorf gemeinsam mit dem Wirtschaftshof umgesetzt. Das Fahrzeug wird nach Fertigstellung im Zivilschutz Einsatz finden.

Größe Sozialaktion für Menschen zwischen 14 und 25 Jahren

Österreichs größte Sozialaktion für Jugendliche, „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist eine dreitägige Freiwilligen-Initiative in Kooperation der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ), youngCaritas und Hitradio Ö3. „Jugendliche könnten dabei Neues ausprobieren und an ihren Aufgaben wachsen“, sagte der auch im Perchtoldsdorfer Pfarrleitungsteam aktive KJÖ-Vorsitzende Tobias Kirschner.