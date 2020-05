Mit Ende März 1945 war in Perchtoldsdorf bereits der erste Kanonendonner zu vernehmen. Die Rote Armee setzte im Raum Stuhlweißenburg (Ungarn) zum Stoß in Richtung Niederösterreich und Wien an. Unter der Bevölkerung wuchsen Erregung und Angst von Tag zu Tag. Ein nicht geringer Teil der zahlreichen Mitglieder der NSDAP setzte sich aus Furcht vor Repressalien seitens der Russen nach Westen ab. Insgesamt gab es in Perchtoldsdorf 1.830 registrierte Parteimitglieder, davon mehr als ein Drittel Illegale.

„Geht nach Hause, der Krieg ist zu Ende“

Schließlich schlugen am 6. April 1945 die ersten sowjetischen Granaten am Marktplatz vor dem Pfarrhof ein. Kleinere Einheiten der Waffen-SS, die zwei Tigerpanzer mit sich führten und auf dem Hochberg ihren Leitstand hatten, wollten den Markt gemeinsam mit Jugendlichen und einigen Volkssturm-Männern unter allen Umständen verteidigen. Der damalige Wehrmachts-Abschnittskommandant und spätere Gemeinderat Karl Wolf (1916 bis 1988) erkannte die Ausweglosigkeit der Situation und gab den Befehl: „Geht nach Hause, der Krieg ist für uns zu Ende.“

NOEN Ein Passierschein vom 9. Mai 1945 für den Perchtoldsdorfer Weinhauer Franz Mohrenberger in der Brunner Gasse.

Die SS-Formationen räumten am 8. April 1945 in den frühen Morgenstunden den Ort. Gegen 6.30 Uhr rückten die ersten Rotarmisten, Angehörige der 9. Sowjetischen Garde-Armee durch die Hyrtlgasse von Gießhübl her kommend, in Perchtoldsdorf ein. Zuvor war allerdings das „Hotel der Stadt Wien“, das Parteilokal der NSDAP, in Brand gesteckt worden und belastende Unterlagen wie Protokolle, Mitgliederlisten, usw. wurden so dem Zugriff späterer Generationen entzogen.

Am 26. April 1945 konnte vom Perchtoldsdorfer Pfarrhof wieder die rot-weiß-rote Fahne gehisst werden. Der Spuk der Naziherrschaft und des Krieges waren nun auch sinn- und augenfällig vorüber. Dennoch konnte von einer Normalisierung der Umstände keinesfalls die Rede sein. Perchtoldsdorf quoll über vor Ausgebombten und Flüchtlingen, die mit nicht viel mehr als mit dem Leben davongekommen waren, und mehr als 250 Witwen, Waisen und Invalide.

Die auf die sowjetischen Kampfeinheiten folgenden Besatzungstruppen brachten viel Leid über die Bevölkerung. Neben zahlreichen Plünderungen, an denen auch Ortsbewohner beteiligt waren, wurden viele Frauen Opfer von Vergewaltigungen durch russische Soldaten – die Pfarrchronik spricht von 60% aller Frauen des Ortes. Beim Einmarsch der Sowjets hatten fast 50 Personen den Tod gefunden, worunter auch etliche Selbstmorde zu verzeichnen waren.