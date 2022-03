Bankomatbehebung nach Diebstahl in Guntramsdorf: Hinweise erbeten

"Ein bisher unbekannter Täter stahl am 5. Februar 2022, in der Zeit zwischen 15.00 und 16.30 Uhr, in einem Lokal im Ortsgebiet von Guntramsdorf, aus der Innentaschen einer an der Garderobe deponierten Jacke die Geldbörse, samt Bankomatkarte zum Nachteil eines 79-Jährigen aus dem Bezirk Mödling", berichtete die Exekutive in ihrer Aussendung.

Der Unbekannte hätte am gleichen Tag gegen 16.35 Uhr beim Automat einer Bank in Gumpoldskirchen mit der erbeuteten Karte Bargeld behoben; dem 79-Jährigen entstand dadurch "ein Gesamtschaden im Bereich eines niedrigen vierstellegien Eurobetrages".

Die Polizei bat am Sonntag nun anhand des Fotos oben um Mithilfe der Bevölkerung, zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Guntramsdorf, unter der Telefonnummer 059133-3335, erbeten.

