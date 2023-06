Richard Redl: Tonangebend für 1.112 Musiker bei 88.6-Weltrekord

„Wir sind Welt­rekord. Wir haben es ge­schafft und sind die größte Rock­band der Welt“, jubeln das Radio 88.6-Team rund um Mastermind Dominik Timpel („Der Timpel“) und die insgesamt 1.112 Musikerinnen und Musiker (inklusive Sängerinnen und Sänger). Nachdem man es zweimal (2021 mit „Steh auf, wenn du am Boden bist“ von „Die Toten Hosen“ und 2022 mit „57er-Chevy“ von Ostbahn-Kurti zur größten Rockband Österreichs gebracht hat, gab es in der dritten und letzten Auflage des „Rock-Together“ im Rahmen des Donauinselfestes nur ein Ziel: den Weltrekord von 1.004 Musikerinnen und Musikern zu knacken.

Für die Tonaufnahmen waren Richard Redl aus Maria Enzersdorf, Sänger, Schauspieler, Musicaldarsteller und Veranstaltungstechniker, und Habegger, Österreichs führender Dienstleister in Sachen Live-Kommunikation aus Münchendorf, verantwortlich. Einen Tag nach seinem „Blues Bros. Corporation“-Auftritt auf der Donauinsel wechselte „Jake Blues“ Redl am Sonntag gegen 6 Uhr hinters Mischpult. Stromleitungen legen, Mikros verteilen – alleine 100 für die Sängerinnen und Sänger. Gegen 11 Uhr ging es los. Insgesamt acht Durchgänge folgten, bis „Enter Sandman“ von Metallica unüberhörbar im Kasten war. „Alles in allem eine Herausforderung. Vor allem das Mischen danach“, erklärt Redl, der auch die beiden anderen Rock-Together tontechnisch betreut hat.

Der Weltrekord ist amtlich, was kann jetzt noch kommen? „Aktuell bin ich als Gast beim Roskilde-Festival in Dänemark“, betont der Durch-und-durch-Musiker. „Wäre schon toll, einmal auch hier hinter dem Mischpult zu stehen.“ Vorerst steht Redl mit seiner Blues Bros. Corporation & Band auf der Bühne. Am 29. Juli auf der Donaubühne in Tulln, am 18. August in Purkersdorf und am 16. September in Traiskirchen.