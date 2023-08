Bernhard Mucha leitet neuen Seelsorgeraum „Kaisereck“

Leiter des Seelsorgeraums - von Kardinal Christoph Schönborn damit beauftragt - wurde Biedermannsdorfs und Achaus Pfarrer Bernhard Mucha. Er erklärt: „Mit 1. September werden die Pfarreien Achau, Biedermannsdorf und Laxenburg zum Seelsorgeraum Kaisereck verbunden. Der Name ist keine Überraschung, wenn man die Gemeinde Laxenburg heranzieht: Achau liegt an der verlängerten Favoritenstraße, der Eisenstadt-Bundesstraße, über die man aus der Hofburg nach Laxenburg gefahren ist, Biedermannsdorf liegt an der Schönbrunner Allee, die ursprünglich eine kerzengerade Kastanienallee von Schönbrunn nach Laxenburg war. Also historisch sind wir in einem 'imperialen Eck' zu Hause.“

Seelsorgeraum-Rat konstituiert sich gerade

Hinzu kommt, dass die Kaiserablässe in Achau und die Biedermannsdorfer über den Grafen Perlas und die Stephaniestiftung ebenfalls historisch mit den Habsburgern viel zu tun haben. Einen Wechsel bei der Betreuung der Gottesdienste wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Mucha merkt an: „Liturgisch ändert sich, zumindest im Moment, nicht viel. Vasile Ciobanu bleibt Pfarrer von Laxenburg.“ Zur Zeit stehen viele Sitzungen auf dem Programm, weil gerade ein Seelsorgeraum-Rat konstituiert wird, der sich mindestens zwei Mal im Jahr treffen wird. Der Seelsorgeraum müsse erst zusammenwachsen, dafür sind auch einige Unternehmungen vorgesehen. „Wir planen eine Seelsorgeraumsreise kommenden Sommer nach Frankreich, nach Lisieux, in die Heimat der 'Kleinen Hl. Therese von Lisieux', die unser Kardinal besonders verehrt“, gibt Mucha bekannt.