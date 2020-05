Eigentlich wollte der Hockey-Verband zumindest die Bundesliga-Saison 2019/20 zu Ende bringen, doch das vorgelegte Konzept erhielt vom Ministerium eine klare Absage. Damit ist die Saison annulliert. Meister, so wie Auf- und Absteiger wird es keine geben. Auch in den Nachwuchsbewerben nicht, dies wurde bereits Ende März entschieden.

Verschiedene Schicksale

Für die Bezirksvereine HG Mödling und Wiener Neudorf und ihre Teams hat der Abbruch unterschiedliche Auswirkungen. Die Mödlinger Herren sind in der Top-Liga Letzter, ersparen sich nun eine Relegation.

Wiener Neudorfs Damen waren in der A-Liga auf Final Four-Kurs fallen nun um eine mögliche Medaille um. Keinen Aufstieg gibt es für die Mödlinger Damen, die gute Chancen auf einen Einzug in die A-Liga gehabt haben. Nun heißt es ein weiteres Jahr B-Liga. Die Wiener Neudorfer Herren bleiben weiter in der C-Liga.

Der Abbruch ist richtig

Für Wiener Neudorfs Obmann Paul Pultar ist der Abbruch jedenfalls die richtige Entscheidung: "Um mit der Meisterschaft fort zu fahren muss man mindestens vier Wochen vorher trainieren. Das wäre nicht mehr möglich gewesen."

Ein letzter Versuch des Verbandes die Saison im Juli fertig zu spielen, wurde von den Vereinen abgelehnt. Pultar: "Wir sind alles reine Amateurvereine. Die Spielerinnen und Spieler haben ihre Urlaube bereits geplant, da kann man nicht verlangen, dass sie jetzt alles stornieren. Für uns war und ist es wichtig eine klare Entscheidung zu haben, auch wenn diese natürlich Härten mit sich bringt. Jetzt hoffen wir, dass wir im September wieder voll loslegen können", hofft der Vereinschef, dass die neue Saison wie geplant beginnen kann.

Es soll trainiert werden

Sowohl in Mödling als auch in Wiener Neudorf will man die Möglichkeit ab Mitte Mai in Kleingruppe zu trainieren nützen. Wiener Neudorf-Obmann Pultar: "Das ist zwar kein Ersatz für ein normales Mannschaftstraining, aber immerhin ein Anfang. Und man kann auch in Kleingruppen an diversen Schwachstellen feilen."

Einig ist man sich bei beiden Bezirksvereinen: Hockey wird nicht untergehen, leichter wurde das Standing einer Radsportart durch die Pandemie aber sicher nicht.