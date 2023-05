Perchtoldsdorf hilft beim Entsorgen aus

Noch im Mai sollen die Arbeiten für das neue Altstoffsammelzentrum beginnen. Bei der Sondergemeinderatssitzung zu diesem Thema wurden die ersten Arbeiten wurden vergeben. Das Altstoffsammelzentrum ist bereits geschlossen, die Entsorgung von Grünschnitt und Kartonagen läuft über den Bauhof. „Wir werden zusätzlich eine weitere Müllinsel einrichten“, sagt Bürgermeister Johannes Seiringer, ÖVP, der sich freut, dass „Perchtoldsdorf als Überbrückung Kapazitäten zur Entsorgung von Problemstoffen und Bauschutt zur Verfügung stellt. Dafür müssen unsere Müllentsorgungskarten natürlich an die Gegebenheiten in Perchtoldsdorf angepasst werden“. In etwa einem Jahr wird Gießhübl wieder über ein eigenes, dann topmodernes Sammelzentrum verfügen.

Zum letzen Mal geöffnet war am 6. Mai. Ab nun gibt es Entsorgungs-Alternativen. Foto: Schätzle

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.