Labrador mit Impfpass vor Tierschutzhaus ausgesetzt

Es ist noch nicht lange her, als eine Chihuahua-Hündin am Parkplatz des Tierschutzhauses Vösendorf aufgefunden wurde. Nun entdeckte man erneut einen zurückgelassenen Hund, angebunden an einer Laterne, wenige Meter vor dem Eingang des Haupthauses. Bei dem Rüden handelt es sich um einen etwa 6-jährigen Labrador-Mischling. „Es ist unklar, warum der Hund ausgesetzt wurde, möglicherweise aus Kostengründen“, meint Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Trotzdem müssen wir darauf hinweisen, dass es sich hier um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt, wofür der Besitzer bzw. die Besitzerin die Konsequenzen tragen muss.“

Der Rüde war sehr verängstigt, reagierte sehr aggressiv auf die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, erzählt Scheidl. Zudem wurde der Hund mit einem viel zu engem Maulkorb, der zusätzlich Stress versursacht, zurückgelassen. Wir konnten den Rüden erstuntersuchen und eine Impfung verabreichen, bevor wir ihn dem offiziell zuständigen Tierheim Brunn am Gebirge übergaben.“

Nachdem der Besitzer dem Tier den Impfpass beigelegt hatte, konnten so alle Daten des Hundehalters erhoben werden, der nunmehr mit einer Anzeige zu rechnen hat.

