Am Montag haben die Schulglocken wieder geläutet. Zumindest für Schülerinnen und Schüler der Maturaklassen, Abschlussklassen (Berufsbildende Mittlere Schule, Berufsbildende Mittlere und Höheren Schulen) sowie Lehrabschlussklassen in den Berufsschulen.

In der HTL Mödling haben sich etwa 400 Schülerinnen und Schüler der Höheren Abteilungen sowie der Fachschulen eingefunden, um am so genannten „Ergänzungsunterricht“ teilzunehmen. Einlass war beim Haupteingang, jede Schülerin und jeder Schüler wurde einzeln eingelassen, musste Hände desinfizieren, Maske tragen und hat einen Infozettel mit dem richtigen Verhalten im Gebäude erhalten“, erklärte Direktor Hannes Sauerzopf. Dann ging’s in den zugeteilten Klassenraum, in dem der jeweilige Unterricht laut ausgefeiltem Stundenplan stattfindet.

„Auch das Schülerheim ist für Schüler der Abschlussklasse in Einzelbelegung geöffnet“, ergänzte Sauerzopf. Hungern muss während des Unterrichts niemand. Das Büfett hat unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes für etwa 80 Personen gleichzeitig geöffnet, es gibt allerdings nur ein Menü.

Freude über den „direkten Kontakt“

„Bei uns hat heute alles sehr gut funktioniert“, freut sich HLW-Biedermannsdorf-Direktorin Brigitte Schmid über den Einstieg der Maturanten. „Vom Lehrpersonal habe ich nur positive Rückmeldungen erhalten, die Schüler haben sehr vernünftiges Verhalten gezeigt. Fast alle hatten ihre eigene Maske mit, die sie dann auch im Unterricht getragen haben.“ Vor Schulbeginn haben die Schüler eine Hygienebestimmung per Mail erhalten, die „das Verhalten bei und nach der Anreise erklärt hat, wie etwa sofortiges Händewaschen und desinfizieren nach dem Betreten des Schulgebäudes“, erzählt die Direktorin. „Auch der gestaffelte Schulbeginn, um Schüleransammlungen zu vermeiden, hat sich als sehr gut erwiesen.“

Die Maturanten in Biedermannsdorf waren froh, „wieder direkten Kontakt zu den Lehrern zu haben und bei Unklarheiten sofort Fragen stellen zu können“, war Schmid beruhigt.