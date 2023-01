Bauvorhaben Hauptstrasse 24: Infos aus erster Hand

150 Wohneinheiten, eine Tiefgarage und ein Parkdeck im Erdgeschoß – diese wenigen Parameter machen deutlich, dass dieses Bauprojekt keine Kleinigkeit für die Gemeinde ist. Dem ist sich auch Ortschef Hannes Würstl, Bürgerliste, bewusst. Deshalb hat er den verantwortlichen Grundeigentümer und Bauträger, die Haring Group, am Donnerstag in die Gemeinde eingeladen, um das Projekt öffentlich zu präsentieren. „Mir ist bewusst, dass es verschiedene Meinungen zu diesem Bauvorhaben in der Gemeinde gibt. Wenn 150 Wohneinheiten zu bestehenden 840 dazukommen, dann ist das eine Nummer. Fakt ist, dass das Grundstück das hergibt. Deshalb muss man darüber reden, ich hoffe, viele Achauerinnen und Achauer nehmen diese Informationsgelegenheit wahr“, merkt Würstl an.

Besonders die Verkehrsthematik sorgte schon vor einem Jahr für Kritik, als die Pläne erstmals zumindest gerüchteweise bekannt wurden. Die Hintausstraße sei zu schmal, um den gesamten Verkehr dauerhaft aufnehmen zu können, die B11 auf der Vorderseite sei jetzt schon überlastet.

Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben

„Wir haben ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Laut diesem soll die Zu- und Abfahrt sowohl über die B11 als auch über die Hintausstraße erfolgen“, erläutert Würstl. Das Argument, die Hintausstraße sei zu schmal, will er so einfach nicht gelten lassen. „Die Hintausstraße ist dort verbreitert worden, wo die Grundeigentümer zugestimmt haben. Wo nicht, dort nicht.“

Der Bürgermeister will das Projekt aber nicht von Anfang an schlechtreden. Es werde dort ein attraktiver Wohnraum geschaffen und die alten Kaluppen abgerissen. Ich lade alle dazu ein, zur Präsentation zu kommen und zu diskutieren. Wenn gute Tipps kommen, kann man diese möglicherweise auch noch berücksichtigen“, meint der Bürgermeister.

Die Info-Veranstaltung findet am 26. Jänner von 18 bis 20 Uhr im Veranstaltungssaal des Gemeindeamtes statt.

