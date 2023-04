Hilfsprojekt: Nepal anders unterstützen

Viel hat Franziska Ramel in Nepal erlebt, seitdem sie ihren Verein „Nepal anders“ gegründet hat, um Waisen und Halbwaisen in Nepal zu helfen. Zehn Jahre sind vergangen, seitdem sie erstmalig nach Nepal reiste. Ihr Anliegen war es von Anfang an, Kindern aus ärmlichen Verhältnissen den Schulbesuch zu ermöglichen, „denn ein Schulbesuch in Nepal ist teuer, die Kinder brauchen eine Schuluniform, die Schulsachen und auch das Schulgeld ist zu bezahlen“, sagt Ramel.

Regelmäßige Spendenaktionen für ihre Patenkinder

Ihre Patenkinder hat sie regelmäßig durch Spendenaktionen unterstützt, wie im Pfarrheim in Achau, wo sie nepalesische Bastelarbeiten, Stricksachen, Papier und ähnliche Dinge zum Verkauf angeboten hat. Auch am Achauer Wochenmarkt hat Ramel einen eigenen Verkaufsstand. „Wenn dringend Geld benötigt wurde, dann habe ich per E-Mail an Freunde und Unterstützer Spendenaufrufe versendet“, erläutert Ramel.

Patenkinder sind nahezu erwachsen

Regelmäßig berichtet hat sie in Achau auch immer über das Wohlergehen ihrer Schützlinge. „Viele sind erwachsen geworden, eines meiner Patenkinder hat sogar geheiratet“, erzählt Ramel. Während Ramel ihre Patenkinder immer zu Hause in ihren Familien unterstützt hat, findet sich nicht nur in der Hauptstadt Kathmandu „an jeder Ecke eine Orphanage, ein Waisenhaus. Das hat mich schon bei meinem ersten Besuch vor zehn Jahren gewundert“, sagt Ramel. Viele Kinder, die hier landen, sind nicht unbedingt Vollwaisen. Zwar sterben Menschen in Nepal etwa immer noch an einer Blinddarmentzündung, doch in Ramel ist die Gewissheit gewachsen, „das mit diesen Orphanages auch Hilfsgelder lukriert werden, die in erster Linie der betreibenden Organisation zugute kommen und weniger den Kindern. Diese bekommen minderwertiges Essen vorgesetzt und erfahren wenig Unterstützung und Zuwendung“.

„Kalsa Home“ statt Orphanage

„Die Kinder werden zum Schweigen gebracht, indem man ihnen sagt, sei ruhig, dass du in die Schule gehen kannst, verdankst du nur uns“, schildert Ramel. Einer, der das am eigenen Leib miterlebt hat, ist der erst 25-jährige Keshav. Er hat aufgrund seiner Kindheitserfahrungen eine eigene Einrichtung gegründet – „Kalsa Home“ – in der er neun Kinder betreut und das neben seiner Arbeit als Lehrer. Vorige Woche ist Ramel aus Nepal von einem Besuch von Keshav nach Achau zurückgekehrt. Sie war beeindruckt, wie heiter, hilfsbereit und gut aufgelegt die Kinder von „Kalsa Home“ waren.

„Das kann man nicht spielen. Das kann man vielleicht einen Tag spielen, aber nicht drei Wochen lang“, betont Ramel. Die Kinder helfen sich auch untereinander, was bemerkenswert ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in Nepal immer noch das Kastensystem vorherrschend ist. Diese Lockerheit und Gelöstheit haben Ramel so beeindruckt, dass sie beschlossen hat, außer ihren Patenkindern auch Keshav zu helfen. Nach wie vor setzt sie auf ihre Vertrauensleute, die die Spendengelder dort hinzahlen, wo diese auch tatsächlich ankommen.

Für Keshav legt sie ihre Hand ins Feuer: „Hier zählt jeder Euro, auf dass dieses Projekt möglichst lange bestehen kann und wir noch viele Geburtstage feiern können.“

Am Tag ihrer Rückreise machte Franziska Ramel noch dieses Foto. Foto: Franziska Ramel

