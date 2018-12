Willi Radlinger, Landwirt und offizielles Feldschutzorgan, beobachtet zur Zeit verstärkt eine Unart, die sich in den vergangenen Jahren eingebürgert hat: Misteldiebstahl. „Es ist unglaublich, was sich zur Zeit wieder in unseren Windschutzgürteln abspielt. Die Leute, meist Abgesandte von Gärtnereibetrieben, sind mit Kastenwagen und ausziehbaren Leitern unterwegs.“

Die Grundeigentümer werden vor solchen Aktionen aber nicht gefragt. Er wolle niemanden anzeigen, aber: „hier geht es um viel Geld“, sagt Radlinger, „die Misteln werden gewerbsmäßig weiterverkauft.“

Bezirkshauptmann Philipp Enzinger erklärt, dass das Pflücken von wildlebenden Pflanzen für den persönlichen Bedarf im Ausmaß eines Handstraußes gestattet sei, außer die Pflanzen unterliegen dem Artenschutz. Das trifft auf die Mistel aber nicht zu. Daher ist „das erwerbsmäßige Sammeln von Misteln vier Wochen vor Aufnahme der Tätigkeit bei der Bezirksverwaltungsbehörde nach § 20 NÖ Naturschutzgesetz anzuzeigen und kann untersagt werden. Bei Missachtung der Anzeigepflicht oder einer allfälligen bescheidmäßigen Untersagung droht eine Verwaltungsstrafe bis zu 14.500 Euro.“