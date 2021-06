Der Wiener war Polizeiangaben zufolge mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Per Rettung wurde der Mann in das Landesklinikum Baden gebracht.

Ein weiterer Unfall hat am Sonntagnachmittag zu einem Notarzthubschraubereinsatz in Bärnkopf (Bezirk Zwettl) im Waldviertel geführt. An einer Kreuzung war ein 50 Jahre alter Motorradlenker gegen das Auto eines 76-Jährigen gekracht. Der verletzte Biker wurde von "Christophorus 15" in das Landesklinikum Amstetten geflogen.