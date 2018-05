900 Euro sind Franziska Ramel von der letzten Veranstaltung, dem Momo-Essen Anfang Mai, geblieben. Dieses Geld wird sie umgehend in ihr Nepal-Projekt investieren.

Gilt es doch nach wie vor, Schulgelder zu bezahlen, kranken Kindern die Medikamente zu finanzieren und Frauen dabei zu unterstützen, ein eigenes Einkommen mit traditionellem Handwerk zu erwirtschaften.

So nähen die Frauen im Auftrag von Franziska Ramel Wickelröcke und wetterfeste Jacken, auch ein Strickprojekt wurde gestartet.

Eine Vertrauensperson in Nepal selbst koordiniert die Projekte und ist verantwortlich dafür, dass wirklich jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird. „Das Wichtigste ist, dass wir für unsere Kinder das Schulgeld aufbringen. Ohne Schulgeld gibt es keinen Schulbesuch, und ohne Bildung haben die Kinder keine Chance“, erklärt Ramel.

Zu viele Kinder landen im Waisenhaus

Bei ihrem Nepal-Besuch im Februar und März dieses Jahres hat sie sich darauf konzentriert, mit den Kindern Unternehmungen zu organisieren, die sie aus ihrem gewohnten Alltag herauslösen. „Mit den Kindern funktioniert die Konversation auf Englisch auch sehr gut. Die Mütter bzw. Bezugspersonen waren bei den Freizeitaktivitäten auch dabei. Auch für diese ist es wichtig, einmal aus dem Alltagstrott herauszukommen“, hält die Vereinsobfrau fest.

Noch immer landen viel zu viele Kinder in Waisenhäusern – aus Kostengründen. Und noch immer erschwert das Kastensystem – so wie in Indien ist der Hinduismus die am weitesten verbreitete Religion – vor allem an Land einen Systemwechsel.

Würden Paten für die Kinder die Arbeit des Vereins erleichtern? „Ja, natürlich ist es toll, wenn ich Paten gewinne. Mir ist es aber ein Anliegen, dass die Menschen von dem Verdienst, den sie mithilfe meiner Projekte verdienen, auch leben können“, hält Ramel fest.