Bisher galt bei der Unterführung Achau eine Höhenbeschränkung von 3,4 Metern. In der Vergangenheit kam es oft vor, dass Lkw diese missachtet haben und bei der Durchfahrt in der Unterführung „hängen“ geblieben sind. Diese Unfälle hatten etliche Streckensperren zur Folge, in denen jeweils inspiziert werden musste, ob die Brücke bzw. der Gleiskörper oberhalb Schaden genommen haben.

"Lkw jeder Größenordnung können passieren"

ÖBB-Sprecher Christopher Seif versichert: „Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an. Man hat die Unterführung so aufgeweitet, dass Lkw jeder Größenordnung passieren können.“ Am Bahnhof schreiten die Arbeiten zügig voran. Die Bahnsteige 1 und 2 sind inklusive Aufzug bereits seit September in Betrieb. Die Bahnsteige 3 und 4 soll im Dezember nächsten Jahres zum Fahrplanwechsel 2019/2020 in Betrieb genommen werden.

Noch in Bau befindet sich die Unterführung der B11, bei der die Verkehrsfreigabe für Juli 2019 geplant ist. Fertig sind hingegen die Brücken über den Mödlingbach, den Haidbach sowie über die Schwechat.

Die Eisenbahnkreuzung zwischen Achau und Münchendorf wurde im heurigen Sommer durch eine Unterführung ersetzt, der Hochwasserschutz Krottenbach und die dazugehörigen Ausgleichsflächen im Herbst 2018 fertiggestellt.