Neues Werk über Mödlings mutigen Pfarrer

Es ist 20 Jahre her, dass Wolfgang Punz eine Biografie über den legendären Mödlinger Pfarrer Adalbert Kowatschitsch veröffentlicht hat. Durch Zufall: „Ein Bekannter hat mich damals gebeten, einen Beitrag für die Korneuburger Kulturnachrichten zu schreiben. Auf der Suche nach irgendwelchen Verbindungen zwischen Mödling und dem Bezirk Korneuburg bin ich auf Adalbert Kowatschitsch gekommen, weil er aus Bisamberg stammte.“ Kowatschitsch hat 34 Jahre (von 1935 bis 1969) als Pfarrer von St. Othmar gewirkt, wurde als herausragender Seelsorger und „Pfarrer für alle“ beschrieben.

Nun reicht Punz einen zweiten Band mit dem Titel „Der Mödlinger Pfarrer Adalbert Kowatschitsch und seine Zeit“ nach. „Ich wollte das nachlegen, was in meinem ersten Buch noch im Hintergrund gestanden ist.“ So beschäftigt sich das neue Werk vor allem mit dem Alltag der Menschen und den sich wandelnden Gebräuchen, Einstellungen und Empfindungen. Es stehen Geschichte, Menschen und Geschichten im Vordergrund, der Lebenslauf des Dechants wird gleichsam eingebettet in den Wandel der großen und wechselvollen Zeitgeschichte.

Stadtpfarrer Adolf Valenta erinnerte sich, im Priesterseminar „von Adalbert Kowatschitsch als mutigen Pfarrer“ gehört zu haben, der sich „in vollem Ornat und mit fast orthodox-opulenter Erscheinung bei den russischen Besatzern Respekt für die Kirche verschafft haben soll“. Für Stadtchef Hans Stefan Hintner, ÖVP, sind jedenfalls „beide Werke von Wolfgang Punz Zeitdokumente von großem Wert, weil sie nicht nur die weltgeschichtlichen Dimensionen beschreiben, sondern das alltägliche Leben der Menschen und die Veränderungen dieser Alltagswelt aufzeigen. Beim Lesen taucht man auch immer wieder in ein Stück lebendiger Mödlinger Geschichte ein“. Erhältlich ist das Buch in der Buchhandlung Kral in der Kaiserin Elisabeth-Straße 7.

Zur Person

Adalbert Kowatschitsch wurde 1900 in Bisamberg geboren, die Priesterweihe erhielt er 1923. 1924 bis 1928 war er Kurator an der Propstei Wiener Neustadt, von 1932 bis 1935 Pfarrer in Matzen-Raggendorf, ehe er als Nachfolger des verstorbenen Pfarrers Leopold Rögner in St. Othmar nominiert wurde. Von 1943 bis 1966 war Kowatschitsch Dechant des Dekanates Mödling. Als er im Jahr 1969 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhenstand ging, erhielt er von der Stadt Mödling die Ehrenbürgerschaft verliehen. 1980 starb er in Wien; begraben ist er in Bisamberg.