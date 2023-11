Adventromantik in Mödling

In Mödling setzt man erneut auf mehrere Standorte innerhalb der Stadt. Wer gemeinsam mit Bekannten die ansässige Gastronomie bei weihnachtlicher Stimmung genießen möchte, kann dies ab 30. November in der Altstadt am Schrannenplatz und in der Fußgängerzone tun. Dank romantischer Beleuchtung und einem Ringelspiel für Kinder verwandelt sich die Innenstadt in ein Weihnachtsdorf. Außerdem lockt der „Romantische Advent bei St. Othmar“ ab 30. November mit kreativen Kunsthandwerken, regionaler Gastronomie und stimmungsvollem Rahmenprogramm. Vor allem für Familien soll der Adventmarkt am Kirchenplatz eine entspannte Vorweihnachtszeit ermöglichen. „Wir wollen damit an den Grundgedanken der Adventszeit erinnern - und das ist mehr als essen und trinken“, erklärt Citymanagement-Geschäftsführer Michael Danzinger. Die besinnliche Atmosphäre sei auch heuer wieder der Fokus, um ein Gegenstück zum Adventmarkt in der Altstadt zu bieten. „Das hat es bisher nicht gegeben. Deshalb freuen wir uns umso mehr“, sagt Danzinger.

Eva und Ernst Maier laden zur bereits 19. Auflage des Adventmarkts auf den Hyrtlplatz. Foto: privat

Familiäre Stimmung bei „Evas Adventmarkt“

Bereits zum 19. Mal findet Eva Maiers „Evas Adventmarkt“ am Hyrtlplatz statt. Los geht’s ab 17. November mit einem Einklang in den Advent in der Waisenhauskirche. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Punsch, regionale Werkstücke sowie auf musikalisches Rahmenprogramm freuen. Trotz allgemeiner Teuerungen werden die Preise heuer nicht erhöht. „Wir werden das irgendwie abfangen und nicht an die Leute weitergeben. Es soll sich jeder was leisten können“, betont Eva Maier. Den Erfolg ihres Adventmarktes schreibt sie der entspannten Atmosphäre zu: „Es ist bei uns immer gemütlich und familiär. Ich könnte den Markt sicher doppelt so groß aufziehen, aber dann würden wir die Gemütlichkeit verlieren und das wären dann nicht mehr wir.“

Der Weihnachtsmarkt am Kirchenbergl ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet. Foto: TOP Perchtoldsdorf

Malerische Kulisse in Perchtoldsdorf

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Kirchenbergl in Perchtoldsdorf findet in anmutiger Kulisse vor Burg und Kirche statt. An vier Wochenenden, beginnend mit Freitag, 24. November, können Besucherinnen und Besucher die vorweihnachtliche Stimmung hier genießen. „Das Ambiente bei uns macht die Adventszeit in Perchtoldsdorf so besonders“, erzählt TOP-Obmann Peter Reinbacher. Das Angebot der Ausstellerinnen und Aussteller umfasst neben weihnachtlichen Klassikern wie Baumschmuck und Kerzen auch Kunstwerke aus alten und neuen Handwerkstechniken. Hier wird besonders auf Regionalität geachtet: „Die meisten Hüttenbetreiber sind Privatpersonen, die Selbstgemachtes bei uns verkaufen.“ Das Besondere: Mehr als die Hälfte der Standbetreiber wechseln mit jedem Wochenende, wodurch das Angebot erweitert wird.