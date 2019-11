Die Vorweihnachtszeit in Mödling kündigt sich unübersehbar an. Als einer der ersten eröffnete Evas Adventmarkt mit zahlreichen Gemeindevertretern am Hyrtlplatz seine Pforten.

Mit den Worten „Es werde Licht“ aus dem Mund von Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, wurden die Lichter auf der Waisenhauskirche illuminiert. Stolz darüber zeigte sich Bürgerlisten-Gemeinderätin und Organisatorin Eva Maier „Wir für Mödling“: „Nach 15 Jahren ist es uns endlich gelungen, dass auch die Kirche eine Weihnachtsbeleuchtung erhalten hat“. Das einzigartige Flair des Hyrtlplatzes wird von den Besuchern überaus geschätzt. Heuer kommt der Erlös des Adventmarkts drei kranken Mödlinger Kindern zugute.

Auch der Adventmarkt in der Altstadt Mödling sorgt ab 23. November mit dem beleuchteten Christbaum am Schrannenplatz, der weihnachtlich geschmückten Hauptstraße und dem Rathaus in der Fußgängerzone für stimmungsvolles Weihnachtsflair.

Michael Danzinger, Prokurist beim Citymanagement Mödling, ist schon seit Jahrzehnten bei der Organisation des Marktes mit dabei und mit der Nachfrage sehr zufrieden.“ Dabei bewegt sich die Anzahl laut Danzinger zwischen 15 und 20 Hütten, wobei es eine lange Warteliste gibt. Ungefähr zwei Jahre müssen neue Aussteller auf die Möglichkeit warten, ihre Waren anbieten zu können.

Bezüglich der Standmieten möchte der Prokurist keine genauen Zahlen nennen, verrät aber im NÖN-Gespräch: „Wir können jedes Jahr sämtliche Kosten wie beispielsweise die behördlichen Auflagen, die Bühne, die zahlreichen Veranstaltungen samt Aufbau und den Strom decken und sogar ein kleines Plus von ein paar tausend Euro erzielen.“

Der Bezirk hat noch zahlreiche weitere Adventmärkte zu bieten: Die frisch gewählte Obfrau des Gumpoldskirchner Tourismusboards, Katharina Graner, kümmert sich darum, dass heuer alle vorweihnachtlichen Aktivitäten im Ort gebündelt und koordiniert ablaufen.

Letztes Jahr gab es einen kleinen, privat organisierten Adventmarkt im Schlosshof des Deutschen Ordens. Greta Sedon und Katalin Nemeth belebten die beliebte Tradition neu. Heuer kommt ein Adventmarkt im Freigut Thallern hinzu, bei dem weihnachtlicher Schmuck und handgefertigte Krippen aus Salzburg ausgestellt werden. Um den Besuchern einen Überblick über alle vorweihnachtlichen Aktivitäten in Gumpoldskirchen zu geben, wird ein Flyer mit allen Terminen erstellt. Auch ein Traktortaxi, das Adventbummler von einem Markt zum anderen chauffiert, ist angedacht. Ein weiteres Highlight im Bezirk ist der Adventmarkt in Brunn am Gebirge, der dieses Jahr zum 20. Mal im denkmalgeschützen Heimathaus stattfindet. Isabella Mann von der Gemeinde ist mit der Organisation beschäftigt. Das Programm ist vielfältig: Von Gospelsängern über eine Austropop-Band bis zu einem breiten Kinderprogramm ist alles dabei. Zusätzlich gibt es für Firmen die Möglichkeit, einen Charity-Baum um 150 bis 200 Euro zu erwerben. Der Erlös geht an bedürftige Brunner Familien.

Auch Perchtoldsdorf verfügt über zahlreiche Advent- aktivitäten wie Weihnachtsmärkte und Punschstände. Am Wochenende eröffnen Lions (Pestsäule) und TOP vor der Burg, wo es bis 24. Dezember ein umfangreiches Programmangebot gibt. Eine Woche später folgen die Weihnachtsmärkte von ÖVP in der Burg und SPÖ im Hyrtlhaus. Am 1. Dezember lädt die Pfarre ein.