FPÖ verlässt Sitzung in Wiener Neudorf

Bei der Sitzung am Montagabend im Saal des Freizeitzentrums galt die auch von den beiden FPÖ-Mandataren Robert Stania und Otmar Malanik akzeptierte 3-G-Regel (Arbeitsplatz). Zudem bat Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, alle Anwesenden, die FFP2-Maske zu tragen – außer bei Wortmeldungen am Rednerpult. Das wollte auch Stania so handhaben, sei allerdings vom Ortschef unterbrochen worden: Er solle die Maske "bitte nicht abnehmen". Der Verständlichkeit wegen bestand Stania aber darauf, „oben ohne“ reden zu dürfen, was schlussendlich in einer Sitzungsunterbrechung gipfelte. Danach habe Stania angeboten, freiwillig die Maske oben zu lassen, doch Janschka soll abgelehnt haben: „Nein, ich nehme dich heute nicht mehr dran“ und ging zum nächsten Tagesordnungspunkt über.

Für die FPÖ eine „Behinderung der Ausübung des freien Mandats“, woraufhin das freiheitliche Duo den Sitzungssaal verließ, eine Aufsichtsbeschwerde und einen „Antrag auf Aufhebung der widerrechtlich geführten Sitzung“ ankündigte. „Bürgermeister Janschka handelt eigenmächtig, willkürlich und bricht seine selbst gemachten Regeln und die Gemeindeordnung“, war Stania erzürnt: „Er hindert Mandatare ohne rechtlichen Hintergrund an der Ausübung ihres freien Mandates.“

Janschka bleibt dabei: „Beim Reden werden Aerosole ins Auditorium verteilt. Ich denke, es sollte mittlerweile bekannt sein, dass ungeimpfte Personen mehr zur Ausbreitung der Virenlast beitragen als geimpfte. Wenn man nachweislich geimpft oder genesen ist, ist es erlaubt - aber nicht vorgeschrieben -, dass man während der Rede die Maske abnimmt. Ist man nicht nachweislich geimpft oder genesen, muss die FFP2-Maske auch während der Rede getragen werden.“

Von den anwesenden Gemeinderäten hätten sich nur die beiden FPÖ-Mandatare geweigert, den entsprechenden Status bekanntzugeben. „An sich kein Problem, aber bei der Rede ist die FFP2-Maske aufgesetzt zu halten.“ Nach der Sitzungsunterbrechung habe er zudem „nicht den Eindruck gewonnen, dass Stania zur Einsicht gekommen ist“, erklärte Janschka.

Für ihn liegt es aufgrund der Häufung derartiger Vorfälle „auf der Hand, dass Mandatare der FPÖ nunmehr versuchen, derartige Situationen provozieren, um zumindest einen Medieneintrag zu bekommen oder eine selbstgeschriebene Social-Media-Schlagzeile zu produzieren“. Er bedauere das Verhalten Stanias, der immerhin fünf Jahre (2015 bis 2020) lang als sein Bürgermeister-Stellvertreter fungierte und den „ich durchaus auch von einer anderen, besonnenen und sachpolitisch orientierten Seite kennenlernen durfte“, merkte Janschka an.

Im Übrigen habe er „für derartige FPÖ-Spompernadeln weder Zeit noch Muße. Meine Aufgabe ist es, ein 40-Millionen-Euro-Unternehmen mit etwa 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu führen und gut durch diese Pandemie zu bringen“.

Die Gemeinderatssitzung wurde ordnungsgemäß zu Ende geführt, die Beschlussfähigkeit war stets gegeben.