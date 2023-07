Bremsleuchten defekt - Kennzeichen weg

Ein Wien-Termin steht an: Philipp Lovrek borgt sich das (Zweit-)Auto seines Vaters, Wilhelm Lovrek aus Mödling, aus. Die Fahrt endet im 5. Wiener Gemeindebezirk jäh: eine Polizeistreife stellt fest, dass die Bremsleuchten nicht funktionieren. Alle Beteuerungen, bei Antritt der Fahrt habe alles funktioniert – beim Ausparken in der Tiefgarage habe wie immer die Rückwand rot aufgeleuchtet – hilft nichts. Die Exekutivbeamten montieren beide Kennzeichentafeln ab.

Philipp Lovrek verständigt den ÖAMTC, der den Defekt rasch beheben kann (Bruch des Bremslichtschalters). Die Polizisten vergewissern sich, dass am Fahrzeug wieder alles in Ordnung ist und händigen die Kennzeichentafeln aus. Wenige Tage später trudelt bei Philipp Lovrek die Strafverfügung über 80 Euro wegen Lenkens eines Fahrzeuges, das nicht dem Kraftfahrzeuggesetz entspricht, ein. So weit, so schlecht.

Böses Erwachen gibt es allerdings beim Vater. Er sieht sich als Zulassungsbesitzer mit einer 600-Euro-Strafe konfrontiert. Für den Einspruch nimmt sich Lovrek, langjähriger Leiter einer Feuerwache der Berufsfeuerwehr Wien, einen Anwalt: Bei Antritt der Fahrt habe alles funktioniert (siehe Garagenwand-Check), der Defekt sei, wie aus dem ÖAMTC-Bericht hervorgeht, plötzlich aufgetreten, von Fahrlässigkeit könne also keine Rede sein. „Ich bin mit meinen 72 Jahren ein unbescholtener Fahrzeuglenker und -halter, der Zig-Hunderttausende Kilometer unfallfrei zurückgelegt hat. Sogar der Vorschlag eines Lokalaugenscheines in der Garage, um alles glaubhaft beweisen zu können, wurde abgelehnt“, ist Wilhelm Lovrek sauer.

Der rechtskundige Beamte der Landespolizeidirektion Wien bleibt dabei: „Die verhängte Strafe entspricht dem Unrechtsgehalt der Verwaltungsübertretung und ist im Hinblick auf die Strafobergrenze angemessen.“ Die Unbescholtenheit sei ebenso in das Strafmaß eingeflossen wie der Umstand, dass es keinen weiteren straferschwerenden Umstand gegeben habe. So sei der Betrag von 600 von möglichen 10.000 Euro sehr gering ausgefallen: „Nur sechs Prozent des Maximalstrafbetrages“, geht aus dem Bescheid hervor.

„Alles in allem hat mich das Ganze 762,90 Euro gekostet, die ich nun auf Anraten meines Anwalts bezahlt habe“, ist Lovrek zerknirscht. „Für mich als Betroffenen sehe ich in der Sturheit, Willkür und Uneinsichtigkeit des Beamten so manches im Argen liegen.“