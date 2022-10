Mehr Wahl- als Kassenärzte im Bezirk Mödling

Landtagsabgeordneter und SPÖ-Bezirksvorsitzender Hannes Weninger, SPÖ, schlägt Alarm.

„Die langen Wartezeiten auf einen Arzttermin sind ein Mitgrund, warum mir etwa meine Pensionisten immer wieder erzählen, warum sie auf einen Wahlarzt, respektive Wahlärztin ausweichen“, erzählt Weninger, der sich mit dieser Tatsache angesichts der aktuellen Teuerungswelle aber nicht abfinden will. „Besonders für Familien, Alleinerzieher, Menschen mit geringem Einkommen und Pensionisten ist das eine enorme Belastung“, fordert Weninger mehr Kassenärzte für den Bezirk Mödling.

Hannes Weninger

Weder die angekündigte „Landarzt-Garantie“ noch die viel gepriesene Reform der Österreichischen Gesundheitskasse hätten Verbesserungen für die Patienten gebracht. Daher fordert die SPÖ „eine Reform der Ärzteausbildung und ein zeitgemäßes Honorarsystem“.

Laut Weninger spricht die Versorgungsstatistik für den Bezirk Mödling für sich. So kommen auf einen Hausarzt mit Kassenvertrag 2.063 Einwohnerinnen und Einwohner, auf FachärztInnen im Bereich Innere Medizin sogar 13.292. Besonders dramatisch ist die kassenärztliche Versorgung in der Frauenheilkunde mit 12.361, in der Kinder- und Jugendheilkunde mit 4.110 und bei Lungenfachärzten bei 29.907 potenziellen PatientInnen.

Dass sich für die Stadt Mödling seit 1. Juli 2017 kein Kinderarzt findet, belegt für Weninger, dass einiges im System nicht mehr stimmt.

Die Engpässe zeigen sich aber auch bei nur einem Lungen-Facharzt und nur drei Urologen mit Kassenvertrag. „Das kann sich nicht ausgehen“, sagt Weninger. Der Bezirk Mödling sei laut Weninger aufgrund seiner städtischen Struktur prädestiniert für Primärversorgungszentren und Gruppenpraxen, in denen sich auch Kassenärzte zusammenschließen könnten.

Auch ÖVP sieht Zeit für Reformen gekommen

Landtagsabgeordneter Martin Schuster, ÖVP, sieht die „Gebietskankenkassen in der Ziehung, um entsprechende Planstellen bedienen zu können“. Generell seien SPÖ und ÖVP „bei den Positionen gar nicht so weit auseinander“.

Er hält fest: „Die Politik kann die Probleme aufzeigen, da hat auch Landesrat Martin Eichtinger schon einiges getan. Aber es wird eine Reform, vor allem eine Tarifreform brauchen, um dieses Problem der Unterversorgung mit Kassenärzten zu lösen.“

