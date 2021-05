Am 14. Mai nahmen die ersten 70 Feuerwehrmitglieder offiziell ihren ersten Impftermin im Bezirk Mödling wahr. Durch ein vom Land NÖ bereitgestelltes Kontingent war es nun möglich, Freiwillige aus den 31 Mödlinger Feuerwehren für eine Impfung anzumelden – durchgeführt wurde die Aktion vom Roten Kreuz und dem Abschnittsfeuerwehrkommando Mödling-Stadt (Feuerwehrmedizinischer Dienst) in den Räumen der FF Mödling. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Giwiser bedankte sich bei RK-Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter für die Unterstützung und die reibungslose Abwicklung.

Giwiser sagt über die Impfungen: „Wir sind dankbar für diese ersten Impfungen, müssen aber weiterhin auf unsere Gesundheit und unsere Einsatzbereitschaft achten. Wichtig ist für alle Feuerwehren, dass wir uns – auch wenn schon einzelne Kameraden geimpft sind – an alle notwendigen Maßnahmen halten“. Abschnittssachbearbeiterin Evelyn Kocsis führte als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin die Impfung der Feuerwehrleute durch. Die Arztaufklärungsgespräche, die Dokumentation sowie die ELGA-Eintragungen erfolgten durch das Rote Kreuz.

Auch bei den Firmen wird jetzt der Impf-Turbo gezündet, so wie bei DHL Express, ein Brief-Express-Dienst, der zum Deutsche Post DHL Group-Konzern gehört, in der Viaduktstraße 20 in Guntramsdorf.

Umsetzung und Verteilung der Impfstoffe erfolgen durch die Wirtschaftskammer NÖ und die Bundesregierung, die Organisation und betriebliche Umsetzung obliegen dem Unternehmen. Insgesamt haben sich 270 DHL-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter freiwillig für die Impfung angemeldet. Für Vorstandsvorsitzenden Ralf Schweighöfer von DHL Express Austria ist klar: „Wir übernehmen bei der betrieblichen Impfumsetzung gegen das Corona-Virus eine Spitzenposition in Österreich. Als Great-Place-to- Work steht die Gesundheit unserer Mitarbeiter für uns an oberster Stelle.“

In Zeiten der Pandemie fliegt DHL Express im nächtlichen Cargo-Flugzeug von Leipzig nach Linz neben Lebensmitteln und dringend benötigten Ersatzteilen auch Impfstoffe per „Medical Express“, die prioritär behandelt werden. „Als Impfstofflieferant in Österreich wissen wir, wie wichtig eine schnellstmögliche und zuverlässige Umsetzung ist, um das Ziel zu erreichen – zurück in ein normales Leben“, betont Schweighöfer.

Die großen Lebensmittelketten ziehen seit Montag nach: Lidl und REWE (BILLA, BILLA PLUS, Penny, BIPA, ADEG) werden dabei zusammenarbeiten: Geimpft wird unter anderem am Firmenstandort Wiener Neudorf. Lidl-Mitarbeitern stehen die Impfeinrichtungen von REWE zur Verfügung und umgekehrt. SPAR-Mitarbeiter erhalten ihre Stiche in einer der 23 in ganz Österreich verteilten Impfstraßen. Dass Testen neben „Genesen“ und „Geimpft“ ab sofort als Eintrittskarte gilt, hat sich auch der REWE-Konzern mit Sitz in Wiener Neudorf zu Herzen genommen.

Am BILLA Plus-Parkplatz in Brunn am Gebirge führt medizinisches Fachpersonal kostenlose Covid-19-Schnelltests durch. Die Teststraße ist Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr, und 14 bis 19 Uhr, sowie Samstag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, der Zugang ist barrierefrei.