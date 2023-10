Shopping City Süd unterstützt Hilfs-Initiative für Obdachlose

Seit 10. Oktober, dem Tag der Obdachlosigkeit, werden Sheltersuits an hilfsbedürftige Menschen verteilt. Dieser Schutzanzug ist ein windabweisendes, wasserdichtes sowie wärmendes Kleidungsstück mit Kapuze, das in einen Schlafsack umgewandelt werden und das Leben im Freien – vor allem in der kalten Jahreszeit - erträglicher macht. Die Produktion folgt dabei der ökologischen Idee des schonenden Umgangs mit Ressourcen. So bestehen die Sheltersuits aus upgecycelten Materialien, wie zum Beispiel aus gespendeten Schlafsäcken und Decken. Ein Exemplar des Schutzanzuges hat einen Wert von 300 Euro, in dem nicht nur die Material- und Herstellungskosten inkludiert sind, sondern auch die Löhne der Mitarbeitenden der sozialen Werkstatt im niederländischen Enschede. Seit 2014 wurden bereits über 25.000 Sheltersuits produziert und weltweit verteilt.

Zudem startet Unibail-Rodamco-Westfield ein umfassendes On- und Offline-Informationsangebot zur Aufklärung und Sensibilisierung rund um das Thema, unterstützt die Initiative über die jeweiligen Social-Media-Kanäle und ruft zu weiteren Spenden auf. URW selbst spendet zu Beginn der diesjährigen Initiative in Österreich und Deutschland die ersten 100 Sheltersuits. Die Caritas unterstützt die Initiative organisatorisch.

Für Paul Douay, URW-Verantwortlicher für Österreich und Deutschland, ist klar: „Obdachlosenhilfe, Nachhaltigkeit und Integration gehen hier Hand in Hand. Soziales Engagement ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Verantwortung zu übernehmen und mithilfe unserer Standorte einen Beitrag für die lokalen Communities zu leisten.“ Heuer wolle man in der URW-Gruppe eine Gesamtspendensumme von 110.000 Euro erreichen.

Bart Nijsink, Kampagnenleiter bei Sheltersuit, hofft, durch die „sinnvollen Kooperationen und Partnerschaften die Lücke zwischen wohnungslosen Menschen und Organisationen, die bereit sind, ihnen zu helfen, schließen zu können“.

Der Informationsstand in der SCS befindet sich am Garden Plaza. Dort können Geldspenden abgegeben werden, um Sheltersuits kaufen zu können. Sachspenden werden nicht benötigt.

www.sheltersuit.com/urw