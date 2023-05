Spendeninitiative der BH Mödling: Kindern die Chance auf Urlaub geben

Seit Jahrzehnten organisieren Niederösterreichs Bezirkshauptmannschaften die so genannte Pfingstsammlung. Im Bezirk Mödling organisiert das Fachgebiet Sozialarbeit diese Sammlung unter dem Titel „Ferien sind für alle da“. Kinder aus schwierigen Alltagssituationen sollen die Chance erhalten, unbeschwerte Ferien zu erleben. Ihr Leben ist oftmals geprägt von Gewalt, Sucht, Krankheit oder Verlusterfahrungen in der Familie. Dazu kommt häufig finanzielle Not aufgrund von Arbeitslosigkeit und Verschuldung. Einige dieser Kinder haben noch nie Urlaub gemacht.

Für von Armut betroffene oder sozial benachteiligte Kinder werden Ferienaufenthalte am Meer oder in einem Zeltlager finanziert. Darüber hinaus wird durch eine Mitfinanzierung für diverse Camps für Kinder und Jugendliche mit Essstörungen, bei Verhaltensauffälligkeiten, in Trauer, uvm. geholfen. Überall dort werden 24 Stunden-Betreuung, Ausflüge, soziales Lernen, Spiele mit pädagogisch geschulter Begleitung angeboten.

Der Slogan „Ferien sind für alle da“ steht für das Ziel, bedürftigen Kindern einen Urlaub in Österreich ermöglichen zu können. Im Sinne des Ausspruchs „Tue Gutes und rede darüber“ ist auch vorgesehen, die großzügige Spendenbereitschaft publik zu machen. Die NÖN hat sich bereit erklärt, in Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft über die Aktion und vor allem über die Spender zu berichten.

„Wir bitten Sie, sich an der Sammlung zu beteiligen und freuen uns über jeden Betrag, der auf unserem Konto eingeht“,, hofft Bezirkshauptmann Philipp Enzinger auf zahlreiche Spenderinnen und Spender.

Das Konto:

Konto Land NÖ, BH Mödling, Bereich Jugend

IBAN AT55 5300 0081 5200 1461

BIC HYPNATWW

Verwendungszweck: Spende Ferienaktion

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.