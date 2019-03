Einer der Verdächtigen nahm Reißaus, der andere, ein 62-jähriger Ungar, konnte am Parkplatz gestellt werden. Der Marktleiter gab an, er habe das Duo beobachtet, als es das Geschäft mit vollem Einkaufswagen verlassen wollte - ohne zu bezahlen. Dabei versuchte er, die beiden Männer anzuhalten, was teilweise gelang. Er selbst sei mit einer Holzlatte bedroht worden.

Im Zuge der Durchsuchung des Verdächtigen wurden Pkw-Schlüssel sichergestellt, das Fahrzeug aufgefunden und durchsucht. Volltreffer: jede Menge Diebsgut aus mindestens drei Geschäften kam zum Vorschein. Auch die Fahndung nach dem Mittäter schien erfolgreich zu sein. Polizisten konnten den Verdächtigen zwar in der Nähe der Badner Bahnstation „Vösendorf SCS“ sichten, trotz Beiziehung von Diensthunden und des Hubschraubers aber nicht schnappen.