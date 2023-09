Fulminanter Abschluss des 40. Mödlinger Orgelsommers

Hausherr Pfarrer Adolf Valenta freute sich über die bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche St. Othmar, als er anlässlich des letzten Konzertes der Orgeltage begrüßte.

Die Abschlussdarbietung des 40. Mödlinger Orgelsommers wurde in beeindruckender Weise von Reinmar Wolf an der Orgel, Karoline Pilcz (Sopran) und der Camerata Carnuntum gestaltet. Das Programm stand ganz im Zeichen von „All you need is love” und präsentierte Kompositionen der Beatles, von Mick Jagger und Keith Richards, Nummern von Abba und Metallica und zum Schluss von Bach und Mahler. Heidi Wimmer führte gekonnt durch den Abend.

Reinmar Wolf stellte mit seinem Spiel den facettenreichen Klang der Walcker-Orgel unter Beweis, Karoline Pilcz´ stimmliche Qualitäten kamen in diesem Ambiente besonders gut zur Geltung und das Orchester unter der Leitung von Leo Wittner rundete das Klangerlebnis kongenial ab. Der klassische Abschluss mit Bach und Mahler rundete das stimmige Programm ab.