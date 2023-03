Der erste Weg führt zum Hausarzt

Tanja Kirchner bemerkt in ihrer Arbeit als Diätologin, dass immer mehr Lebensmittelunverträglichkeiten auftreten. Besonders häufig sind dies Laktose-, Fruktose- und Histaminintoleranz. Die Expertin erklärt sich dies vor allem durch die neuen Testmöglichkeiten: „Es wird viel mehr getestet als früher. Die Leute sind auch sensibler und lassen sich eher testen. Das spielt alles zusammen.“ Gegen eine Unverträglichkeit gibt es keine Universallösung, jeder Betroffene müsse selbst probieren, was die eigenen Grenzen sind: „Das ist ganz individuell. Einige Menschen sind sehr empfindlich und reagieren schnell, für andere Leute sind kleine Mengen der jeweiligen Lebensmittel kein Problem.“

Tests auf Unverträglichkeiten können in Allergiezentren oder bei bestimmten Ärzten gemacht werden, Hilfe finden Betroffene bei Diätologen. „Wenn man immer wieder Beschwerden hat, wie Blähungen oder Durchfall und nicht genau zuordnen kann, woher die kommen, macht es Sinn, sich testen zu lassen. Von der Diagnose aus kann dann probiert werden, was geht und was eben nicht“, so Kirchner.

Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien können bereits im Kindesalter präventiv bekämpft werden: „In vielen Fällen ist es besser, den Körper von klein an an gewisse Lebensmittel zu gewöhnen. Es gibt offizielle Empfehlungen, was die Beikost-Einführung und die Ernährung von Kleinkindern betrifft, aber im Prinzip ist es so, dass man eigentlich von Anfang an alle Lebensmittel geben soll. Man hat gemerkt, dass Allergien so weniger wahrscheinlich sind, als wenn man erst später beginnt.“

Der erste Schritt bei einem Allergieverdacht sollte zum Hausarzt führen. Das empfiehlt Bezirksärztesprecher Allgemeinmediziner Peter Fuhrich aus Biedermannsdorf: „Der Hausarzt übernimmt die ersten Aufgaben wie die Blutabnahme. Dann wird gegebenenfalls weitervermittelt an ein Allergiezentrum oder entsprechende Fachärztinnen und Fachärzte.“

Auch die erste Behandlung werde dort vorgenommen, den weiteren Verlauf müssten dann die Spezialisten entscheiden. „Man kann Allergien behandeln und man sollte Allergien behandeln. Es ist nicht notwendig, zu leiden. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten. Deshalb sollte man sich informieren und Hilfe suchen“, betont Fuhrich.

In seiner Ordination bemerkt er eine steigende Anzahl von Allergiefällen. Die Gründe dafür sieht er in verschiedenen Bereichen: „Zum einen können wir Allergien jetzt leichter diagnostizieren als früher. Die Menschen geben sich nicht mehr so leicht zufrieden mit Vermutungen, sie wollen Gewissheit. Zum anderen denke ich auch, dass Umweltbelastungen eine Rolle spielen können. Zu viel Stress schwächt das Immunsystem, das kann auch mit Allergien in Verbindung stehen.“

Kinder mit Schmutz in Berührung kommen lassen

Eltern empfiehlt der Allgemeinmediziner, Kinder mit der Natur vertraut zu machen, damit sie die Allergene schon früh kennenlernen. „Das alte Sprichwort stimmt, man muss Kinder im Dreck spielen lassen. Es gibt Studien, die das belegen. Wenn das Immunsystem viele Stoffe kennenlernt, kommt es später seltener zu Überreaktionen, die dann eine Allergie werden können“, erklärt er.

Stefan Rippel ist Kinderarzt in Brunn am Gebirge und bietet in seiner Ordination sowohl Allergietests als auch Behandlungen an. Er hat in den letzten Jahren die Tendenz zu mehr Allergien festgestellt, verantwortlich dafür macht er Umwelteinflüsse und allgemeine Veränderungen im Immunsystem. „Die häufigsten Allergien sind nach wie vor Hausstaubmilben und Pollenallergien, also Frühblüher und Gräser. Sonst gibt es noch Kontaktallergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, aber die sind meiner Erfahrung nach geringer“, erzählt er.

Die Behandlungsansätze unterscheiden sich je nach Allergieart und Stärke: „Für bestimmte Allergien reicht eine Vermeidung des Allergens, für andere gibt es gewisse Maßnahmen wie Überzüge gegen Hausstaubmilben. Für einige Allergene gibt es eine spezifische Immuntherapie, eine Hyposensibilisierung, bei der das Immunsystem langsam desensibilisiert wird.“ Rippel empfiehlt, einen Allergietest nur bei einem konkreten Verdacht durchführen zu lassen, „sonst entdeckt man viele kleine Unverträglichkeiten, die nicht wirklich relevant sind.“

Kinderarzt Stefan Rippel. Foto: privat

