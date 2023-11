Trend geht im Bezirk Mödling zu Naturbestattungen

Wie sich Beisetzungen und die Gedenkkultur im Laufe der Jahre verändert haben, weiß Karin Berger, stellvertretende Leiterin der Bestattung Mödling. „Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass sich deutlich ein Trend zu Naturbeisetzungen abzeichnet“, erzählt sie. Sie begründet diese Entwicklung mit einer Veränderung der Familienstrukturen: „Noch vor einigen Generationen war es üblich, dass Familien ziemlich ortsgebunden waren. Man blieb oft in dem Ort, an welchem man geboren wurde, sein Leben lang – vom Kleinkindalter, über die Schulzeit, zum Teil auch im Beruf und in der Pension. Mehrere Generationen lebten unter einem Dach zusammen und es war für alle klar, im Familiengrab am örtlichen Friedhof seine letzte Ruhestätte zu finden.“ Heute verlassen viele ihren Heimatort, würden so den Bezug zum Familiengrab „eher verlieren. Da bietet die Form der Naturbeisetzung eine gute Alternative, man ist nicht mit der Instandhaltung und Pflege einer Grabstelle belastet‘“, erklärt Berger.

Ein weiterer Trend, der sich laut Karin Berger abgezeichnet hat, ist die Hinwendung zu traditionellen Bestattungen: „Ein klassisches Beispiel gelebter Tradition stellt die ‚Weinhauer-Beerdigung‘ in Perchtoldsdorf dar. Der Sarg mit der eigens dafür gefertigten Decke wird auf einer Bahre von Mitgliedern des Weinbauvereins, begleitet von Windlichtträgern und Blasmusik, zum Grab getragen.“ Für sie sind Rituale besonders wichtig, um sich verabschieden zu können: „Sie geben Sicherheit und Halt, und das gilt in besonderem Maß für Trauerfeiern, denn gerade beim Verlust eines lieben Menschen befindet man sich in einem seelischen Ausnahmezustand.“

Weniger Aufwand für Verwandte

Auch Sabine Frank von der Bestattung „Unvergessen“ in Perchtoldsdorf bemerkt, dass die Grabpflege zunehmend zur Herausforderung wird. „Beliebt sind bei uns Baumbestattungen und auch die Urne für zu Hause. Das sind einfach die günstigeren Alternativen zur Erdbestattung“, erzählt Frank. Bei fast jedem zweiten Begräbnis handle es sich mittlerweile um eine Urne, die mit nach Hause genommen wird. „Eine Beerdigung kann man schon günstiger gestalten, mit dem richtigen Sarg zum Beispiel. Die Kosten stecken in der Erhaltung des Grabes und die ist oft schwierig zu stemmen“, weiß Frank. Klassische Begräbnisse beobachtet sie vor allem bei den älteren Generationen, die Verbrennungen ablehnen. Die jüngere Generation wiederum habe mit der Grabpflege wie anno dazumal weniger am Hut: „Ich möchte auch nicht jeden Tag Blumen gießen fahren, so wie es meine Oma früher gemacht hat. Und deswegen ist das Baumgrab auch praktisch.“

Safet Feimi ist Friedhofsgärtner in Mödling. Schon länger fällt ihm auf, dass sich immer weniger Menschen selbst um die Gräber kümmern. „Ich habe meine Kunden und um deren Gräber kümmere ich mich, aber wenn ich mich umschaue, merke ich, dass viele Gräber verlassen sind“, erzählt er. Immer mehr Gräber würden zunehmend verfallen und schließlich ganz aufgelassen. Friedhofsbesuche würden immer mehr abnehmen: „Jetzt vor Allerheiligen ist alles voll, den ganzen Sommer über war niemand da.“