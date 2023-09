Christoph Luisser bleibt an der Spitze der FPÖ im Bezirk Mödling

Am vergangenen Freitag versammelten sich Mitglieder und politisch interessierte Bürger aus dem Bezirk Mödling im bis auf den letzten Platz gefüllten Gasthof Schöny in Dornbach, um am Bezirksparteitag teilzunehmen. Das Highlight des Abends war zweifelsohne die Wiederwahl von Landesrat Christoph Luisser, der mit einer beeindruckenden Zustimmung von 90 Prozent der abgegebenen Stimmen erneut zum Bezirksparteiobmann gewählt wurde.

Luisser, der bereits in der Vergangenheit erfolgreich die Geschicke der Bezirkspartei lenkte, wurde von den Anwesenden enthusiastisch gefeiert. Einer der prominenten Gäste dieses Abends war Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, der Luisser herzlich zu seiner beeindruckenden Wiederwahl gratulierte. In seiner Rede würdigte Landbauer die hervorragende Arbeit von Luisser im Bezirk und lobte seine Anstrengungen bei der Stärkung der Partei in den einzelnen Gemeinden im Bezirk Mödling. Er betonte die Bedeutung einer starken und gut funktionierenden Bezirkspartei für den politischen Erfolg auf Landes- und Bundesebene.

Landesrat Christoph Luisser selbst nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung der kommenden politischen Herausforderungen zu unterstreichen. Er appellierte an die Mitglieder und Unterstützer der Bezirkspartei, sich aktiv bei den bevorstehenden Wahlen zu engagieren. „Jetzt öffnet sich ein Zeitfenster, in dem wir Österreich zum Besseren verändern können“, betonte er. „Wir müssen alles daran setzen, bei der kommenden Europa- und Nationalratswahl ein sehr gutes Ergebnis zu erreichen.“ Dafür sei ganzer Einsatz der Funktionäre gefordert.

Die energiegeladene Rede von Luisser fand großen Anklang beim Publikum, das sich entschlossen zeigte, sich mit voller Kraft in den Wahlkampf einzubringen. Luisser ist überzeugt: „Die Einigkeit und das Engagement, die auf dem Bezirksparteitag spürbar waren, sind ein vielversprechendes Zeichen für die bevorstehenden politischen Herausforderungen im Bezirk Mödling.” Er ist überzeugt, dass der Bezirksparteitag im Gasthof Schöny in Erinnerung bleiben wird, als ein Ereignis, das die Motivation und den Zusammenhalt innerhalb der Bezirkspartei gestärkt hat.