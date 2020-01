Seit 1. Jänner ist in Österreich das Kunststofftaschen-Verbot – mit Ausnahme jener Tragetaschen, die biologisch vollständig abbaubar sind – in Kraft. Grund genug für den Stadtmarketing.Mödling-Verein und das Abfallwirtschaftsreferat der Stadtgemeinde Mödling, örtlichen Betrieben eine Einkaufstasche anzubieten, die seitens der NAFES (NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren) gefördert wurde.

Die „Mödling-Tasche“ gibt es in den fünf Farben der neuen Mödlinger Dachmarke und kann um 50 Cent pro Stück von Mödlinger Betrieben am Wirtschaftshof bezogen werden.

"Eine echt tolle Initiative der Gemeinde"

Abfall-Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP, ist „sicher, dass die Betriebe das Angebot im Sinne von Nachhaltigkeit und Kundenbindung annehmen werden“.

Für Stadtmarketing-Obmann Gert Zaunbauer ist das „eine echt tolle Initiative der Gemeinde, die wir sehr gerne in der Planung und Umsetzung unterstützt haben. Auch die von uns eingefädelte finanzielle Unterstützung seitens des Landes kommt unseren Mödlinger Betrieben im Kampf gegen den Online-Handel sehr entgegen“.