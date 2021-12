Mödling: „teatro“ hängt in der Luft

Nach der Ankündigung des Lockdowns wurde die Premiere der traditionellen teatro-„Weihnachtsgeschichte“ in der Stadtgalerie spontan von 11. auf Mittwoch, 15. Dezember verlegt. Nachdem bis zu Redaktionsschluss noch keine konkreten Öffnungsschritte für die Kultur vorgelegen sind, muss Intendant Norberto Bertassi nach wie vor improvisieren.

Am Montagabend sah der teatro-Zeitplan so aus: „Wir proben am Freitag und Samstag in der Stadtgalerie. Unter 2-G-plus-Regeln, mit Masken – das volle Programm. Sicherer geht es nicht mehr“, betonte Bertassi. Am Dienstag stünde die Generalprobe am Programm, am Mittwoch die Premiere. Und wenn die Theaterstätten erneut nicht öffnen dürften, „verschieben wir auf Jänner“, erklärt Bertassi. Dann allerdings werde man „zwei Vorstellungen im Dezember spielen. Ohne Publikum, dafür aber im Livestream“.