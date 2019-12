Im fünf Kilometer langen "Lauf der Asse" triumphierte Timon Theuer in 14:16 Minuten. Bei den Damen war hier Dorottya Csuta (16:34) am schnellsten. Am Zehner duellierten sich lange Zeit sieben Mann um den Sieg. Am Ende fuhr diesen der Äthiopier Mekasha-Tsegaye Alemu ein (32:45 Minuten). Bei den Damen lief Natlia Steiger-Rauth in 39:42 Minuten als Erste über die Ziellinie.

