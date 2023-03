Bundespräsident auf Kurzvisite in Familienbäckerei Kolm

Ein Team der ORF-Sendung „Am Schauplatz“ legte in der Mödlinger Traditionsbäckerei Kolm einen Stopp ein. Thema: Bäckerei-Sterben, Teuerung. Astrid Kolm berichtete dabei, dass man lange mit einer Preisanpassung gewartet habe, nunmehr aber aufgrund der enorm gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise reagieren müsse: „Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, den Preis für unser Mischbrot und die Semmeln nicht zu erhöhen. Die sollen für alle leistbar bleiben - auch, wenn's für uns Einbußen bedeutet.“

Den letzten Satz hörte auch niemand Geringerer als Bundespräsident Alexander Van der Bellen und machte deutlich, diesen Betrieb kennen lernen zu wollen. Gesagt, getan: „Vor wenigen Tagen hat jemand aus der Präsidentschaftskanzlei angerufen. Als mir unsere Mitarbeiterin den Zettel mit der Telefonnummer überreicht hat, habe ich zuerst an einen Scherz geglaubt“, schmunzelt Kolm. Doch der Rückruf hat den hochrangigen Besuch bestätigt. Am Mittwoch, gleich nach einem offiziellen Termin in der HLA Baden, stand Van der Bellen in der Bäckerei. „Völlig entspannt, bodenständig“, war Kolm angetan. Als Gastgeschenk gab's eine Osterpinze, Mödling-Kipferl und Speckstangerl. Zudem kaufte der Bundespräsident Brot, Mohn- und Nussstrudel ein. Die Bäckerei müsse er unbedingt seiner Frau zeigen, ließ Van der Bellen einen weiteren Besuch anklingen. „Der würde uns sehr freuen“, verabschiedete die Kolm-Mannschaft den hohen Gast.

