"Indeed Unique": Rhythmus im Blut in Mödling

Corona lässt keinen Spielraum für den richtigen Zeitpunkt einer Neueröffnung. Lisa Tatzber und Tom Poms, beide als Choreografen und Darsteller im teatro-Team keine Unbekannten, haben es gewagt und Ende September in den adaptierten Räumlichkeiten des ehemaligen „Physikalischen Zentrums“ im Stadtbad am Gretel Sätz-Steig 8 ihr „Tanzstudio Mödling“ eröffnet; neben der in Wien 15 die zweite „Indeed Unique“-Filiale.

Der Start war holprig – Lockdown und dann gegen Jahresende auch noch der Brand im Technikraum des Bades (gleich neben dem Studio). Und dennoch konnte man schon an die hundert tanzbegeisterten Fans gewinnen, freut sich Poms. Ab April steht ein weiterer großer Saal zur Verfügung.

Poms ist vom Mödlinger Standort angetan: „Die Gemeinde vertraut uns, steht voll hinter uns. Wenn es so weitergeht, lässt sich das Ziel, einmal Profiausbildung anbieten zu können, durchaus umsetzen.“

Gratis-Workshop wird am Sonntag nachgeholt

Am Sonntag, 13. Februar ab 10 Uhr, wird jedenfalls der Gratis-Tanzworkshop, der im Dezember wegen des Brandes jäh gestoppt werden musste, nachgeholt. Freunde von Jazz-Dance, HipHop-Dance Styles, Kindertanz, Breakdance, Contemporary oder Latin-Dance sind willkommen, „bei uns gibt es alles außer Paartanz“, erklärt Poms den Unterschied zu einer Tanzschule.

„Um nur dem Tanzvirus eine Chance zu geben, gilt für alle ab 16 Jahren 2-G, darunter der Ninja-Pass. Kinder bis 6 müssen keinen Nachweis erbringen“, klärt Poms auf. Anmeldung unter indeed.unique@gmail.com. Poms setzt auch große Hoffnungen auf die Symbiose mit dem MC-Chor von teatro, der im Studio seine Zelte aufgeschlagen hat. „Viele Sänger wollen auch tanzen – und umgekehrt.“

Ende Juni ist in jedem Fall eine tänzerische Abschlussshow geplant, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Talent unter Beweis stellen können.

