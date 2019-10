Es gibt viele Singer/Songwriter, aber es gibt nur einen Josh.

Josh ist Amadeus Austrian Music Award Gewinner für den Song des Jahres (Cordula Grün).

Josh erzählt Geschichten aus dem Leben. Geschichten, die wir alle kennen und in denen wir uns alle wiedererkennen können. Leidenschaftlich, ehrlich, eingängig, authentisch und augenzwinkernd nimmt er uns so mit in seine Welt.