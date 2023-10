2.366 Personen im Bezirk Mödling auf Jobsuche

Die wirtschaftliche Schwäche sorgt für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. AMS Mödling-Geschäftsstellenleiter Werner Piringer erklärt: „Wir nutzen die intensive Arbeitskräftenachfrage, um für schwer vermittelbare Personen konkrete Wiedereinstiegschancen zu erarbeiten. Damit konnten wir den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiter fortsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir ein Minus von 25 Prozent.“

Erfreulich: Der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit geht weiter: 13 Prozent aller arbeitslosen Personen im Arbeitsmarktbezirk Mödling suchen bereits ein Jahr oder länger einen Job. Das sind in Summe 312 Personen, um 25 Prozent weniger als im September des Vorjahres. „Diese Zahl war zuletzt 2013 niedriger“, sagt Piringer. Und im Vergleich zu 2019 sind um 53 Prozent weniger langzeitarbeitslose Jobsuchende beim AMS Mödling vorgemerkt.

Zwar von sehr niedrigem Niveau aus, aber dennoch gestiegen ist die Jugendarbeitslosigkeit (+21 Prozent bzw. +32). Im Großhandel (+23%) ist ebenfalls ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu beobachten. In der Warenproduktion (-8%) sowie in der Arbeitskräfteüberlassung (-6%) ist ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen, in allen anderen Branchen stagniere die Arbeitslosigkeit derzeit, weiß der Geschäftsstellenleiter.

Nach wie vor starke Arbeitskräftenachfrage

Die Unternehmen im Bezirk Mödling suchen weiterhin nach Arbeitskräften: Ende September sind 2.087 freie Stellen gemeldet - wenngleich um 2 Prozent weniger als im Rekordjahr 2022. Zudem steht ein Angebot von 65 sofort verfügbaren freie Lehrstellen zur Verfügung; exakt zu soviele Lehrstellensuchende sind aktuell registriert.

Piringer bleibt alles in allem optimistisch: „Heuer konnten bereits 6.183 Stellen mit einer geeigneten Arbeitskraft besetzt werden. Das sind um fast sechs Prozent mehr als im Vorjahr.“ Die Beraterinnen und Berater des AMS Mödling haben 2023 nicht weniger als 46.700 Vermittlungsvorschläge unterbreitet, „insgesamt 3.514 Jobsuchende konnten ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden“.