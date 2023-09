Amtseinführung von Pfarrer Kager: „Hier bin ich wieder“

Mit großer Erwartung versammelten sich die kirchlichen und politischen Gemeindevertreter, allen voran die stellvertretende Pfarrgemeinderätin Brigitte Sommerbauer und Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, um Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn willkommen zu heißen. Noch vor dem feierlichen Festgottesdienst überreichte Sommerbauer dem neuen Pfarrer Richard Kager (55) den Schlüssel zur Kirche St. Augustin. Als weitere Pfarren wird er auch Gießhübl und Kaltenleutgeben übernehmen. Ihm zur Seite steht mit Michael Semmelmeyer auch ein neuer Kaplan.

„Abschied nehmen ist schwer“, sprach Schönborn von einem „Trauertag in Schwadorf“ (dort war Kager bislang tätig) und berichtete von den zahlreichen Briefen und E-Mails, die bei ihm eingetroffen sind. Beide Pfarrgemeinden hatten ihre Hirten Richard Kager in Schwadorf und Josef Grünwidl in Perchtoldsdorf ins Herz geschlossen und wollten diese nur ungern ziehen lassen. Was Schönborn auch als großes Zeichen der inneren Verbundenheit deutete.

„Die Perchtoldsdorfer Pfarrgemeinde ist eine bunte Schar – traditionell, modern, geradlinig, aber auch kompliziert. Von außen betrachtet man uns als gallisches Dorf. Aber eines kann ich Dir versprechen, wir stehen immer hinter unserem Pfarrer“, hieß Brigitte Sommerbauer im Namen des Pfarrgemeinderats Richard Kager herzlich willkommen. Ein großes Dankeschön gab´s auch für Kardinal Schönborn. „Danke, dass Sie uns nach Ernst Freiler und Josef Grünwidl mit Richard Kager eine weitere große Perle geschenkt haben.“

„Hier bin ich wieder“, schmunzelte Kager, der vor 30 Jahren als Diakon unter Anleitung von Ernst Freiler in der Marktgemeinde begann. „30 Jahre sind eine lange Zeit, ich freue mich daher, einige bekannte Gesichter wiederzuentdecken. Ich möchte mich für die herzliche Aufnahme vom ersten Tag an bedanken“, betonte Kager. Ein weiteres Dankeschön ging an die Organisatoren des Festgottesdienstes, an den Kichenchor St. Augustin unter der Leitung von Anthony Jenner, an die Ministranten und an Licht-, Ton- und Kameratechnik, die eine Live-Stream-Übertragung ermöglichten.

Große Freude über den neuen Pfarrer herrscht auch seitens der Gemeindepolitik. „Mir ist es wichtig, das gute Einvernehmen zwischen Politik und Kirche, wie wir es bis jetzt hatten, auch weiterzuführen. Ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Ich freue mich auf Richard Kager, dem guter Ruf vorauseilt“, betonte Kö.

Aus dem Wechselgebiet und aus dem Weinviertel

Geboren und aufgewachsen ist Richard Kager auf einem Bauernhof in der Pfarre Mönichkirchen am Wechsel. Nach dem Theologiestudium und der Ausbildung im Priesterseminar durfte er als Diakon in Perchtoldsdorf ein Jahr lang viele prägende Erfahrungen für seinen weiteren Weg sammeln. Nach der Priesterweihe am 25. Juni 1994 war er zunächst Kaplan in Wien Ober St. Veit. Anschließend wechselte er für ein Doktoratsstudium nach Fribourg (Schweiz), seit 2004 betreute Kager die Gemeinden Schwadorf und­ den Pfarrverband Fischatal Nord - dazu gehören auch Fischamend, Enzersdorf und Klein-Neusiedl sowie Rauchenwarth.

Kaplan Michael Semmelmeyer ist 28 Jahre alt und in Schöngrabern (Weinviertel) aufgewachsen. Der HTL-Absolvent arbeitete zwei Jahre bei einem Installateur, wo er schon nebenbei Theologie studiert hat, danach folgte sein Eintritt ins Wiener Priesterseminar. In dieser Zeit war er als Seminarist in der Pfarre Ober St. Veit und nach einem Auslandsjahr in Kroatien als Praktikant und Diakon im Pfarrverband Tor zur Buckligen Welt (Bezirk Neunkirchen und Wiener Neustadt) tätig. Neben der Arbeit im Pfarrverband, vor allem mit den Firmlingen, ist er begeisterter Bergsteiger.