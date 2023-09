Christian Höbart wehrt sich gegen „lokalpolitische Scharmützel“

Gegen Christian Höbart, ehemaliger FPÖ-Nationalratsabgeordneter und -Landesgeschäftsführer, nunmehr Generalsekretär des „Team HC Strache“, findet am 11. Oktober ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs am Landesgericht Wiener Neustadt statt. Es geht um den Vorwurf, Höbart habe in seiner Funktion als Gemeinderat, Team Lebenswertes Guntramsdorf, vertrauliche Informationen über eine geplante Bausperre auf dem Grundstück der ehemaligen „Ranch“ an einen Immobilieninvestor ausgeplaudert – es gilt die Unschuldsvermutung.

In einem Brief an die NÖN äußert „ein besorgter Bürger“ den Verdacht, dass „durch ein Bauansuchen des damaligen Eigentümers vor der Beschlussfassung einer Bausperre einer Beeinträchtigung der Bebauungsmöglichkeiten zuvorgekommen werden sollte“.

Mindestgröße für Parzellen soll dichte Bebauung verhindern

Vizebürgermeister Niki Brenner, SPÖ, will zu dem laufenden Verfahren keine Stellungnahme abgeben. Für das betreffende Grundstück wurde vom Gemeinderat im Dezember 2021 gleichzeitig mit einer befristeten Bausperre eine Mindestgröße für die Parzellierung des Grundstückes beschlossen. Dadurch sollte die agrarische Nutzung des Gebietes forciert und große Wohnbauvorhaben erschwert werden.

Politisch brisant ist der Vorwurf auch deswegen, weil Höbart in der Vergangenheit unter dem Slogan „GuntramsDORF darf nicht GuntramsSTADT werden“ stets gegen eine zu dichte Verbauung im Ort aufgetreten war.

Verfahren wegen Bestechlichkeit eingestellt

Für Höbart ist „der Verfasser dieses anonymen Schreibens entweder stockdumm oder verdreht bewusst und boshaft Tatsachen: Hier geht es um lokalpolitische Scharmützel. Der erhebliche Teil an Vorhaltungen wurde mit der Einstellung der Ermittlungen wegen Bestechlichkeit bereits im Juni für mich entlastend erledigt“. Gemeint ist die Tatsache, dass Höbart von dem Vorwurf, für den angeblichen Tipp viel Geld kassiert zu haben, im Sommer freigesprochen, das Verfahren wegen Vorteilszuwendung bzw. Vorteilsannahme eingestellt wurde.

Höbart kritisiert weiters, dass ihm nun auch noch eine Verletzung des Amtsgeheimnisses zur Last gelegt werde, obwohl „aktuell auf Bundesebene über das neue Informationsfreiheitsgesetz die Abschaffung des Amtsgeheimnisses kommen soll: Ich bin überzeugt, diesen Vorwurf entkräften zu können und habe volles Vertrauen in die unabhängige, objektive Justiz“.