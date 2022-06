Lange Nacht der Wirtschaft: Fest für Mödlinger Unternehmen

Werbung

„Auch wenn wir jetzt wissen, wie wir mit Zoom und teams umgehen – persönliche Gespräche sind durch nichts zu ersetzen“, freute sich Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht, die „Lange Nacht der Wirtschaft“ in der Bezirksstelle einleiten zu dürfen. Wichtig sei, „wieder vermehrt Betriebsbesuche machen zu können, um zu hören, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer der Schuh drückt, was wir verbessern und wo wir helfen können. Wir bereiten Schwerpunkte vor, um unser riesengroßes Serviceangebot auszubauen“.

„In Zeiten wie diesen sind wir alle gefordert, an einem Strang zu ziehen.“

Landesrat Jochen Danninger, ÖVP, bat die Wirtschaftstreibenden um Unterstützung: „In Zeiten wie diesen sind wir alle gefordert, an einem Strang zu ziehen.“ Umso mehr, als der (Wirtschafts-)Bezirk Mödling der stärkste in ganz Österreich ist, was das Steueraufkommen betrifft. 13.000 Unternehmen und 48.000 Arbeitsplätze würden überdies eine deutliche Sprache sprechen, welche wirtschaftliche Kraft von Mödling ausgeht. „Ich vertraue auf die Innovationskraft unserer Unternehmen, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen“, ergänzte Danninger.

Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller bedankte sich bei ihrem Team, das es geschafft habe, 10.000 Corona-Anfragen zu beantworten und auch sonst den Unternehmerinnen und Unternehmern mit Rat und Tat zur Seite steht: Referentin Denise Gruber, Referent Reinhard Mohr sowie die Assistentinnen Michaela Loidl, Agnes Czeten und Daniela Pabisch.

