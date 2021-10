Cannabis-Indooranlage in Mödling sichergestellt

Zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren wurden vorläufig festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Jüngere ist in Haft.

Die Indooranlage hatte sich in der Wohnung des 29-Jährigen befunden. An der Adresse des fünf Jahre jüngeren Mödlingers wurden etwa 100 Gramm Cannabiskraut entdeckt, so die Polizei.

Der 29-Jährige war geständig, von Mai 2019 bis Oktober 2021 wiederholt Cannabiskraut angebaut, insgesamt fast sechs Kilo, und teilweise an mehrere Personen verkauft zu haben. Er wurde angezeigt. Der 24-Jährige verweigerte laut Polizei die Aussage.