Anbieter ist EVN Sulz hat jetzt eigene Stromtankstelle

Karl Breitenseher, Vizebürgermeister der Gemeinde Wienerwald mit EVN-Kommunalbetreuer Christian Sibitz vor der neuen Strom-Tankstelle. Foto: EVN

S tromtanken ist jetzt an einem öffentlichen Platz auch in der Gemeinde Wienerwald möglich: Beim „Nah und Frisch“-Markt in Sulz errichtete die EVN eine neue Ladestation für Elektroautos.

Mit einer Leistung von bis zu 2 x 11 Kilowatt (kW) und einer Ladezeit von 60 Minuten ermöglicht die EVN-Ladestation eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Die Freischaltung erfolgt über die EVN Strom-Tankkarte, die App oder per QR-Code. Mit der EVN Strom-Tankkarte haben die Nutzerinnen und Nutzer von E-Mobilität Zugriff auf das größte flächendeckende Ladenetz für Elektrofahrzeuge in Österreich - mit mehr als 12.000 Ladepunkten. EVN-Kommunalbetreuer Christian Sibitz freut sich: „Die EVN hat in den letzten Jahren in ganz Niederösterreich Stromtankstellen für Elektrofahrzeuge errichtet. Wir freuen uns, dieses Angebot nun auch in der Gemeinde Wienerwald anbieten zu können.“ Neben dem Umweltgedanken und der steigenden Reichweite machen auch die aktuellen Rahmenbedingungen wie Förderungen, Vorsteuerabzugsfähigkeit, Wegfall des Sachbezuges und der motorbezogenen Versicherungssteuer Elektrofahrzeuge immer attraktiver. Daher werden auch mehr öffentliche Ladestationen zum Aufladen der Fahrzeuge benötigt. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in Niederösterreich wurde in den letzten Jahren stark forciert. Durch den starken Ausbau der Ladestationen ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen flächendeckend möglich. Mehr Infos gibt es unter www.evn.at/home/e-mobilitat. Bildbeschreibung: v.l.n.r.: Vizebürgermeister Karl Breitenseher und EVN Kommunalbetreuer Christian Sibitz